Bra, il Rigoletto di Verdi illumina l’estate lirica sotto le stelle

Il grande melodramma italiano torna nel cuore del Roero con uno dei titoli più amati del repertorio verdiano. Sabato 1° agosto, alle 21.30, Bra ospiterà in piazza Caduti per la Libertà la messa in scena di “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, evento centrale dell’estate lirica sotto le stelle pensata dall’Amministrazione comunale. Un appuntamento che unisce la suggestione del centro storico braidese al fascino della lirica, confermando la vocazione culturale della città.

“Opera in Piazza” è il tradizionale appuntamento estivo che ogni anno trasforma piazza Caduti per la Libertà in un teatro all’aperto, portando sul palco un grande titolo del repertorio, con cantanti solisti, orchestra dal vivo e coro. La serata dedicata al “Rigoletto”, prima opera della celebre “trilogia popolare” verdiana su libretto di Francesco Maria Piave, si annuncia come una produzione di alto profilo, capace di richiamare appassionati da tutto il territorio.

Il cast vedrà protagonisti solisti di fama internazionale: Matteo Jin vestirà i panni del tragico buffone di corte Rigoletto, Riccardo Mirabelli sarà il Duca di Mantova e Sonia Lubrini interpreterà Giovanna Mezzo. La regia è affidata a Elena D’Angelo, mentre sul versante musicale spicca la presenza della Lake Como Philharmonic Orchestra diretta dal maestro Stefano Nigro, artista con una lunga e intensa carriera internazionale. Sul palco saliranno anche giovani cantanti premiati al Concorso “Sordello” di Cuneo, a testimonianza dell’attenzione agli emergenti.

Il pubblico sarà accompagnato nella Mantova del XVI secolo, tra passioni travolgenti, intrighi di corte e la fatale maledizione che segna il destino di Rigoletto e di sua figlia Gilda. La forza drammatica della vicenda, unita alla ricchezza musicale del capolavoro verdiano, promette una serata capace di emozionare tanto gli esperti quanto chi si avvicina per la prima volta all’opera.

«Siamo orgogliosi di ospitare un titolo di questo richiamo», sottolinea l’organizzatore Ubaldo Rosso, evidenziando come la lirica in piazza rappresenti un volano culturale e turistico per Bra e per il Roero. «Portare l’opera lirica a Bra significa offrire uno spettacolo di altissimo livello ai cittadini, ma anche attrarre visitatori da tutta la provincia e dalla vicina Torino, valorizzando la città come polo culturale».

I biglietti per la recita di sabato 1° agosto sono già disponibili presso i consueti canali di prevendita e l’ufficio turistico locale. In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato in una sede al coperto, che verrà comunicata tempestivamente dall’organizzazione. Per informazioni su orari, costi e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Bra (tel. 0172 430185) oppure contattare gli “Amici della Musica di Savigliano” al numero 335 5299411.