Belbo, manutenzione alla cassa di espansione: AIPo avvia lo sfalcio delle arginature

La cassa di espansione del torrente Belbo, realizzata da AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e inaugurata nel 2008, rappresenta un’infrastruttura idraulica di primaria importanza per la sicurezza del territorio, in particolare per i comuni di Canelli e Santo Stefano Belbo.

Proprio per garantire l’efficienza e la piena funzionalità dell’opera, l’Agenzia continua a seguirne con attenzione la gestione e la manutenzione. In attesa della formalizzazione della nuova convenzione tra AIPo e il Comune di Canelli, relativa alle attività manutentive e al servizio di piena, sono stati avviati interventi mirati alla cura delle arginature.

Il dirigente AIPo per l’area idrografica del Piemonte Orientale, ingegner Luca Franzi, insieme al direttore dell’Agenzia, ingegner Gianluca Zanichelli, ha infatti firmato un ordine di servizio per l’esecuzione dello sfalcio delle arginature. L’obiettivo è mantenere le strutture in condizioni ottimali, consentendo controlli costanti sull’integrità e garantendo il corretto esercizio dell’impianto.

Le operazioni rientrano nell’ambito dell’Accordo quadro per gli interventi manutentivi sul reticolo idraulico della zona. I lavori sono iniziati il 21 luglio e risultano tuttora in corso.

Guardando al futuro, si evidenzia la necessità di una verifica sull’entità dei finanziamenti destinati a questo tipo di interventi. Negli ultimi anni, infatti, i costi hanno subito un progressivo aumento, anche a causa del rincaro dei prezzi, rendendo sempre più centrale una pianificazione economica adeguata per garantire la sicurezza idraulica del territorio.