Cervere, nuovi condizionatori alla Casa di Riposo: più comfort per gli ospiti

Più benessere e ambienti più vivibili per gli anziani della Casa di Riposo di Cervere. Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio, sono stati consegnati e installati due condizionatori da 15.000 BTU, destinati a rinfrescare i saloni principali della struttura e a contrastare le alte temperature estive.

L’intervento rappresenta l’ultimo risultato concreto dell’attività dell’associazione “Fai entrare il sole nelle Case di Riposo”, da tempo impegnata nel miglioramento della qualità della vita degli ospiti delle strutture del territorio.

Determinante il contributo di due realtà imprenditoriali locali, Maina Panettoni di Fossano e Siscom di Cervere, che hanno sostenuto con generosità il progetto, rispondendo prontamente all’appello dell’associazione.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di numerose autorità civili e religiose. Il momento del taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione impartita da S.E. Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Marco Brandani, amministratore delegato di Maina Panettoni, Renato Sevega, titolare di Siscom, il vicesindaco di Cervere Giacomo Dotta, la direttrice della Casa di Riposo Elisa Bonafacino, il delegato della Social Coop Maurizio Serpentino e Antonello Cravero, segretario dell’associazione promotrice.

Grazie alla collaborazione tra associazionismo, istituzioni e imprese del territorio, gli ospiti della struttura potranno ora contare su spazi comuni più freschi e accoglienti, migliorando sensibilmente il comfort quotidiano durante i mesi più caldi.