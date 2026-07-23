Cuneo, si chiude l’ottava edizione di #portamilassù: la montagna di Luca Borgoni continua a parlare al cuore

Si è conclusa ufficialmente alle ore 24:00 di lunedì 8 luglio la fase di partecipazione dell’ottava edizione del photo contest #portamilassù2026. L’iniziativa, nata per celebrare la bellezza della natura, è dedicata alla memoria di Luca Borgoni giovane alpinista cuneese scomparso sul Cervino l’8 luglio 2017 e protagonista del libro “PORTAMI LASSÙ”.

Ancora una volta, la famiglia di Luca, in collaborazione con l’associazione Territori, ha voluto trasformare l'assenza in presenza e il dolore in memoria viva, unendo tantissime persone attraverso una delle più grandi passioni che ha contraddistinto la breve, ma intensissima esistenza di Luca: la fotografia dei paesaggi montani. La celebrazione della bellezza della natura, quella che Luca cercava ad ogni scalata, è infatti il motivo ispiratore di un'iniziativa che va ben oltre la semplice competizione.

Il bilancio di questa edizione è straordinario: a partire dall’8 maggio, giorno di inizio del concorso, sono stati centinaia gli scatti postati su Instagram, accompagnati da numerosi Reels, pensieri dedicati a Luca e citazioni tratte dal libro. Con oltre 300.000 likes stimati, la manifestazione ha saputo tessere una sorta di rete invisibile che ha unito quotidianamente le persone nel ricordo del giovane. Tra le vette digitali dei social si è respirata un'umanità autentica: con molti partecipanti è iniziato un dialogo spontaneo e si è instaurata un'amicizia nata dal confronto sui valori della vita e sulle emozioni pure che solo un’alba o un tramonto ad alta quota sanno regalare all'anima.

Le immagini sono giunte da ogni angolo d'Italia tra cui Roma, Trento, Belluno, Vicenza, Brescia, Milano, Arezzo, Pordenone, oltre che da Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera vedendo sfidarsi fotografi professionisti accanto ad appassionati e amanti dello scatto estemporaneo realizzato con lo smartphone. Ognuno di loro ha regalato un pezzetto del proprio sguardo sul mondo per stringersi attorno al ricordo di Luca.

L'atto conclusivo di questo emozionante viaggio si terrà sabato 12 settembre alle ore 17:15 a Cuneo, presso lo Spazio Incontri di via Roma 15, gentilmente concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Quest'anno la cerimonia sarà doppiamente speciale poiché comprenderà anche la premiazione della prima edizione del concorso di disegno #portamilassù unendo l'arte della luce a quella della matita.

A tutti i finalisti di entrambe le competizioni verrà consegnato un fotolibro contenente le migliori immagini della manifestazione, piccoli scrigni di bellezza corredati da commenti tratti dal libro “PORTAMI LASSÙ”. Durante il pomeriggio saranno svelati i nomi dei primi classificati, selezionati per la loro capacità di interpretare al meglio il titolo e lo spirito del concorso: quell'anelito a guardare verso l'alto, verso l'infinito, racchiuso nell'essenza stessa del “Portami lassù”.

Grazie al sostegno di numerosi sponsor – tra cui il Rifugio Teodulo di Cervinia, il gruppo editoriale More News, Leven Design, Fissolo Gru, l’Associazione Rebecca94, la storica pasticceria Arione, il Salewa Store Cuneo, Manfredi cantine di Farigliano, la macelleria da Alessandro, la cantina Quat Quartin, il Caffè Piazza, la cartoleria Calcagno i vincitori riceveranno numerosi e bellissimi premi.

Tra questi spicca un pernottamento con prima colazione per due persone presso il Rifugio Teodulo a 3.317 metri di quota con una vista mozzafiato sul Cervino lì dove il cielo sembra più vicino.

Da sottolineare il patrocinio da parte del Parco del Monviso ed il gemellaggio con il Comune di Morbegno in Valtellina ottenuto grazie all’interessamento di Marco Zugnoni e Cristina Molteni ( unavitadiscatti) e l’Assessora alla cultura e Vicesindaca Anna Gusmeroli.

Un grazie speciale a Luca Borsotto Fotografo per la grande disponibilità e professionalità con cui collabora nella difficile scelta degli scatti finalisti.

La premiazione sarà un momento di condivisione profonda, un abbraccio collettivo aperto a tutti. Oltre alla proiezione delle opere finaliste, il pubblico presente potrà assistere a emozionanti filmati di montagna realizzati dallo stesso Luca, per un pomeriggio in cui le sue passioni torneranno a parlare, a emozionare e a ricordarci che chi ha amato la montagna non smette mai, in fondo, di camminare al nostro fianco.

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