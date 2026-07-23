Vicoforte, la voce dell’organo Vegezzi Bossi: tre concerti tra musica e spiritualità in Basilica

Appuntamento in Basilica alle 18.45, dopo la Messa delle 18, per proseguire il viaggio tra musica, arte e spiritualità proposto dalla rassegna estiva di concerti d’organo promossa dall’Associazione Nativitas aps. Dopo il positivo riscontro ottenuto dai primi tre incontri, la rassegna continua a valorizzare il prezioso organo Vegezzi Bossi del Santuario di Vicoforte, offrendo a pellegrini e visitatori l’occasione di vivere qualche momento di ascolto in un clima raccolto, senza la formalità del concerto tradizionale.

L’organo, con la ricchezza delle sue sonorità, dei timbri e della straordinaria capacità espressiva, è molto più di uno strumento destinato alla liturgia: accompagna la meditazione, evoca la maestà del sacro e l’intimità della preghiera, ed è al tempo stesso un capolavoro di sapienza artigianale che custodisce uno dei repertori musicali più importanti della tradizione occidentale. La rassegna nasce proprio dal desiderio di restituire al pubblico questa duplice dimensione, spirituale e artistica.

Nei prossimi appuntamenti è prevista una variazione di programma: domenica 26 luglio alla consolle dell’organo siederà Giacomo Barbero, mentre domenica 2 agosto il solista sarà Luca Ferrari. Come di consueto, i concerti inizieranno alle 18.45, al termine del Rosario delle 17.30 e della Messa delle 18, con ingresso libero e possibilità per chi si trova in Santuario di fermarsi ad ascoltare anche solo per qualche brano. Tutti gli organisti coinvolti sono stati studenti del Conservatorio “Ghedini” di Cuneo e allievi del maestro Bartolomeo Gallizio, a conferma del legame tra il Santuario e la scuola organistica del territorio.

La rassegna si concluderà domenica 9 agosto alle ore 16 con un appuntamento di particolare prestigio, inserito nel calendario di “Organi Vespera”, iniziativa degli Amici della Musica di Savigliano dedicata alla valorizzazione degli organi Vegezzi Bossi della provincia di Cuneo. Protagonista sarà il maestro finlandese Markku Mäkinen, chiamato a dialogare con il grande strumento di Vicoforte in un evento che alternerà l’esecuzione musicale alla lettura di testi di Sant’Agostino affidata all’attrice Elena Zegna. Ne nascerà un percorso intenso tra musica, riflessione e spiritualità, pensato per accompagnare il pubblico in un’esperienza di ascolto profondo, dove la parola del Santo e il linguaggio sonoro dell’organo si rispondono e si illuminano a vicenda.