Sterpaglie in fiamme a Neive, intervento dei vigili del fuoco: situazione sotto controllo

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi nella zona tra viale dei Tigli e via Roma a Neive. Le fiamme hanno interessato alcune aree di vegetazione secca lungo la sede stradale, richiedendo un rapido intervento dei soccorsi per evitare che il rogo si estendesse.

Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Alba e Santo Stefano Belbo, impegnate nelle operazioni di spegnimento e successiva bonifica dell’area interessata. Grazie alla tempestività dell’intervento, la situazione è sotto controllo.