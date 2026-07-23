Busca, gran finale per “Sì di Venere”: in piazza Rossa arriva il clown Ugo Sanchez Jr.

Si avvia alla conclusione la rassegna estiva di teatro e circo di strada “Sì di Venere”, che propone a Busca l’ultimo appuntamento prima di spostarsi nel centro storico di Caraglio per il gran finale della stagione.

In piazza Rossa andrà in scena “Potpourri”, spettacolo del clown Ugo Sanchez Jr., artista con oltre vent’anni di esperienza internazionale, capace di conquistare pubblici in tutta Europa e in America grazie a uno stile personale che unisce tradizione e contemporaneità.

Lo spettacolo raccoglie il meglio del suo percorso artistico, rielaborando numeri classici del repertorio clownesco e rendendo omaggio ai grandi maestri della comicità. Al centro, un obiettivo dichiarato: far ridere. “Make them laugh! Falli ridere!” è infatti il motto che accompagna la performance, costruita attorno alla relazione diretta con il pubblico.

In scena, insieme all’artista, solo una valigia contenente una trentina di numeri. Quali verranno scelti? A deciderlo sarà proprio il pubblico, in uno spettacolo che cambia ogni volta e si costruisce sull’energia del momento, rendendo ogni replica unica e irripetibile.

La carriera di Ugo Sanchez Jr. nasce fin da giovanissimo, quando a dieci anni sale per la prima volta su un palco scoprendo la propria vocazione. Da lì un lungo percorso di formazione tra teatro, mimo, canto, giocoleria e acrobatica, fino a individuare nel clown la sua forma espressiva più autentica.

Come da tradizione della rassegna, l’ingresso sarà libero. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Civico. La rassegna proseguirà poi a Caraglio, dove il teatro di strada tornerà a trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, chiudendo in bellezza l’edizione estiva.