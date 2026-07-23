"La Fiera di Saluzzo": una inedita visita in notturna alla spettacolare tela del Pittara

Una visita guidata che comincia dal soffio del vento sugli spalti della Castiglia e si rifugia nel battito profondo della maestosa tela di Carlo Pittara per vivere l'emozione pura di una spettacolare fiera a Saluzzo che riporta in vita l'incanto del Seicento saluzzese.

La proposta è di un tour guidato sabato 25 luglio, alle 21 e alle 22.30, in cui si racconterà la “La Fiera di Saluzzo”, tela di imponenti dimensioni che porta dritto in un mercato dell'ex Capitale del Marchesato di circa 4 secoli fa, probabilmente la fiera di San Giorgio, tra cavalieri in costume, animali a grandezza naturale, animali da cortile, percore, venditori ambulanti, nobili dimore e con l’inconfondibile Monviso sullo sfondo.

Il dipinto di 8 metri di lunghezza, alta più di quatto, fu realizzata nel 1880 per la IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino da Pittara e rappresenta un unicum assoluto nella storia pittorica dell’Ottocento.

Di proprietà della Fondazione Torino Musei e per anni nella collezioni della Gam, ha trovato nella ex cappella del carcere ( fino al 1992) della Castglia, la sua naturale e permanente collocazione.

La visita di sabato 25 luglio ha un costo di 8 euro a persona. L’appuntamento è dalla biglietteria della Castiglia, alle 20.45 per il primo turno (delle 21) e alle 22.15 per il secondo turno (delle 22.30). Prenotazioni obbligatoria tramite musa@itur.it oppure al 329-3940334, via chiamata o WhatsApp.



“La Fiera di Saluzzo” è regolarmente visitabile il sabato, con turni d’ingresso a cadenza oraria, dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 17.15; la domenica e nei festivi dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 18.15