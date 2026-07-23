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Eventi | 23 luglio 2026, 14:27

"La Fiera di Saluzzo": una inedita visita in notturna alla spettacolare tela del Pittara

Sabato 25 luglio alla Castiglia: due turni dalle 21 e 22, 15. Prenotazione obbligatoria

La Fiera di Saluzzo di Carlo Pittara nella nuova sede permanente alla Castiglia

La Fiera di Saluzzo di Carlo Pittara nella nuova sede permanente alla Castiglia

Una visita guidata che comincia dal soffio del vento sugli spalti della Castiglia e si rifugia nel battito profondo della maestosa tela di Carlo Pittara per vivere l'emozione pura di una spettacolare fiera a Saluzzo che riporta in vita l'incanto del Seicento saluzzese. 

La proposta è di un tour guidato sabato 25 luglio, alle 21 e alle 22.30, in cui si racconterà la  “La Fiera di Saluzzo”, tela di imponenti dimensioni  che porta dritto in un mercato dell'ex Capitale del Marchesato di circa 4 secoli fa,  probabilmente la fiera di San Giorgio, tra cavalieri  in costume, animali a grandezza naturale, animali da cortile, percore, venditori ambulanti, nobili dimore e con l’inconfondibile Monviso sullo sfondo.  

Il dipinto di  8 metri di lunghezza, alta più di quatto, fu  realizzata nel 1880 per la IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino da Pittara e rappresenta un unicum assoluto nella storia pittorica dell’Ottocento.  
Di proprietà della Fondazione Torino Musei e per anni nella collezioni della Gam, ha trovato nella ex cappella del carcere ( fino al 1992) della Castglia, la sua naturale e permanente collocazione.

La visita di sabato 25 luglio ha un costo di 8 euro a persona.  L’appuntamento è dalla biglietteria della Castiglia, alle 20.45 per il primo turno (delle 21) e alle 22.15 per il secondo turno (delle 22.30). Prenotazioni obbligatoria tramite musa@itur.it oppure al 329-3940334, via chiamata o WhatsApp. 

 “La Fiera di Saluzzo” è regolarmente visitabile il sabato, con turni d’ingresso a cadenza oraria, dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 17.15; la domenica e nei festivi dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alle 18.15

VB

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