Lequio Berria in festa per San Lorenzo: dieci giorni tra tradizione, musica e sapori di Langa

Dieci giorni per vivere il paese, le sue tradizioni e il senso di comunità. Torna la Festa di San Lorenzo, in programma da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto, organizzata dall’associazione volontari “Fascino di Langa” in collaborazione con il Comune. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più attesi dell’estate in Alta Langa.

Non una semplice manifestazione, ma un calendario articolato che intreccia gastronomia, sport, cultura e momenti religiosi, coinvolgendo residenti e visitatori. Ad aprire la rassegna sarà la tradizionale serata multileve, organizzata ogni cinque anni e già capace di raccogliere oltre novanta adesioni. A seguire, uno degli eventi simbolo: la storica costinata, affiancata dalla serata dedicata ai più giovani con dj set e musica dal vivo.

Il programma entrerà nel vivo domenica 2 agosto con una giornata che unisce mercatino, celebrazioni religiose, balli piemontesi, teatro per famiglie e la tradizionale raviolata serale. Tra gli appuntamenti più suggestivi spicca l’apericena al chiarore della luna, in calendario lunedì 3 agosto, pensata per valorizzare il centro storico in un’atmosfera conviviale.

Martedì 4 agosto sarà invece il giorno della Fiera di agosto, con esposizioni, macchine agricole, degustazioni e attività per tutte le età. La serata proporrà anche un viaggio culturale tra Piemonte e Argentina con “Mérica! Il diario di bordo”, dedicato ai fenomeni migratori.

La cultura continuerà a essere protagonista mercoledì 5 agosto con la rassegna “Lequio Legge” e la presentazione del libro “La vita sempre” di Elena Varvello, seguita dalla suggestiva processione storica con flambeaux verso il Santuario della Madonna della Neve, uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

Accanto alla patronale, spazio anche allo sport con la Coppa Italia di pantalera Serie A, che vedrà semifinali e finale disputarsi proprio a Lequio Berria, confermando il forte legame del territorio con questa disciplina.

Nel fine settimana conclusivo, tra gli appuntamenti di rilievo il concerto “Il pastello soffice incontra il vino di Purpleryta”, inserito nella rassegna “Giovanni Francesco Pressenda”, con l’artista Rita Barbero e il Quintetto dell’Orchestra Bruni di Cuneo. Non mancheranno la passeggiata enogastronomica “Mangia e n’anda”, gli stand gastronomici e le attività dedicate ai più piccoli.

Gran finale sabato 8 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico, mentre domenica 9 agosto, giornata del patrono, la Santa Messa solenne e la finale della Coppa Italia di pantalera chiuderanno la manifestazione.

"La Festa di San Lorenzo è il momento in cui tutto il paese si mette in movimento – sottolinea il sindaco Davide Adriano –. Abbiamo costruito un programma capace di unire tradizioni, sport, cultura ed enogastronomia, coinvolgendo tutta la comunità e valorizzando il lavoro dei volontari». Un impegno condiviso che, come evidenzia il primo cittadino, trova forza nella partecipazione: «È proprio questo lo spirito della festa: creare occasioni di incontro e mantenere vive le nostre radici".