Valle Varaita, agosto tra natura e cultura: dieci appuntamenti per “Emozioni & Avventura”

Prosegue anche nel mese di agosto il calendario “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”, promosso dall’Unione Montana Valle Varaita, con un ricco programma di dieci appuntamenti distribuiti tra Bellino, Casteldelfino, Pontechianale, Rossana, Frassino, Venasca e Melle.

L’iniziativa propone un’offerta variegata pensata per pubblici diversi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso esperienze a contatto con la natura, momenti culturali, osservazioni astronomiche, spettacoli teatrali ed eventi dedicati alle famiglie. Le attività sono finanziate con fondi FOSMIT della Regione Piemonte (annualità 2024), nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Il calendario di agosto si apre sabato 1° con “Il Cantico e frate sole” all’Osservatorio astronomico di Bellino, un’attività didattica dedicata alla scoperta del Sole. Domenica 2 agosto, a Casteldelfino, spazio alla cultura con “San Francesco tra Parole e Musica”, tra riflessione storica e accompagnamento musicale.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 8 agosto a Pontechianale “Il Cantico e frate vento” porterà il pubblico alla scoperta del mondo dei rapaci con dimostrazioni di falconeria, mentre domenica 9 agosto a Rossana sarà possibile partecipare a un’esperienza di forest bathing nei boschi di Lemma, per un’immersione sensoriale nella natura.

Non mancano le proposte dedicate ai più giovani e agli appassionati di sport: giovedì 13 agosto a Frassino attività guidate in MTB nello skills bike park, mentre nella stessa giornata, a Bellino, si terrà un’osservazione astronomica notturna con strumentazione professionale.

Il teatro sarà protagonista con il “Teatro a Pedali Festival”: il 20 agosto a Pontechianale e il 23 agosto a Venasca gli spettacoli saranno alimentati dall’energia prodotta dal pubblico in bicicletta, un format originale e sostenibile.

Il programma proseguirà con l’osservazione della Luna il 28 agosto a Venasca e si concluderà il 29 agosto a Melle con la conferenza del teologo Jean-Pierre Sonnet dedicata al Cantico delle Creature.

L’iniziativa si inserisce in un calendario più ampio che, fino a ottobre, propone oltre trenta eventi suddivisi in cinque aree tematiche, con l’intento di coniugare natura, cultura, movimento e scoperta delle peculiarità della Valle Varaita.

Un’estate ricca di opportunità, dunque, per residenti e turisti, all’insegna della valorizzazione del territorio e di un turismo esperienziale sempre più attento alla sostenibilità e al benessere.