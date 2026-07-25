"Festa delle Alpi" a Pontechianale: giovani, clima e professioni al centro del pomeriggio di dibattiti [FOTO E VIDEO]

Dopo la firma dell'accordo quinquennale di cooperazione avvenuta al mattino tra Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta e Dipartimento della Savoia, i lavori della "Festa delle Alpi" a Pontechianale sono proseguiti nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, con il ciclo di incontri dell'"Agorà delle Alpi". Amministratori, rappresentanti istituzionali e operatori del territorio si sono confrontati sulle principali sfide dedicate allo sviluppo e alla tutela delle aree montane.

I dettagli della strategia di cooperazione, sviluppata nell'ambito del progetto europeo Interreg Alcotra A-Mont, sono stati illustrati da Stefano Caon, dirigente del settore Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte, e da Raffaele Viaggi della Mission Opérationnelle Transfrontalière. "La montagna ha bisogno di politiche che sappiano superare i confini amministrativi e costruire alleanze solide tra territori" – ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della montagna Marco Gallo –. "La montagna non può essere considerata periferia: è una risorsa strategica per l'Europa e investire sulla cooperazione significa investire sul futuro delle nostre comunità".

LE INTERVISTE [VIDEO]

Nel corso del pomeriggio, il dibattito si è snodato attraverso diversi panel introdotti dai saluti del sindaco di Pontechianale Andreino Allasina. L'incontro "Oltre il confine: quando le Alpi costruiscono il futuro insieme" ha approfondito il ruolo della futura programmazione europea 2028-2034, mentre i talk "Tutta un'altra vita. I giovani, nuovi abitanti delle Alpi, e le politiche per vivere e lavorare in montagna" e "Il diritto di restare" si sono focalizzati sul contrasto allo spopolamento e sulla valorizzazione delle nuove generazioni.

La giornata si è completata con il dibattito "Custodi delle Alpi. Uomini e donne al servizio della montagna", dedicato al ruolo di guide alpine, soccorritori e operatori ambientali, e con la tavola rotonda "La montagna che verrà. Le Alpi nell'era del cambiamento climatico", incentrata sulle strategie di adattamento e gestione del rischio.

La "Festa delle Alpi" prosegue nella giornata di domenica 26 luglio con una nuova serie di iniziative sul territorio. A seguire il programma.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domenica 26 luglio | Agorà delle Alpi

Ore 10,15 - 12,30 | UNA MONTAGNA DI OPPORTUNITÀ: Nuove idee per la montagna del futuro

Le montagne sono oggi uno dei luoghi più dinamici nei quali sperimentare modelli di sviluppo, impresa, innovazione sociale e nuove forme dell’abitare. La giornata riunisce esperienze provenienti da diversi territori dell’arco alpino italiano e racconta una montagna che investe sulle persone, valorizza il capitale umano e costruisce nuove opportunità di crescita per le proprie comunità.

SALUTI ISTITUZIONALI

Marco GALLO -Assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte

Andreina ALLASINA - Sindaco di Pontechianale

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Ore 10.30 | DAL PIEMONTE ALLA CARNIA - Donne di montagna: un dialogo attraverso le Alpi

Dal Piemonte alla Carnia, passando per il Friuli Venezia Giulia, donne impegnate nello sviluppo locale, nella gestione sostenibile delle foreste, nell’innovazione e nella valorizzazione delle comunità alpine si incontrano per condividere esperienze, sviluppare reti di collaborazione e contribuire a una riflessione comune sul futuro della montagna. Un confronto tra realtà diverse, accomunate dalla volontà di rafforzare il ruolo delle comunità, valorizzare le risorse dei territori e consolidare una rete di esperienze capace di contribuire allo sviluppo dell’intero arco alpino.

Intervengono:

Stefania MARCOCCIO - Presidente Cramars (Friuli Venezia Giulia)

Fernanda GIORDA - Consigliera Associazione Rete Donne Foreste

Patrizia PALONTA - Presidente Coordinamento Donne di Montagna (Piemonte)

Cinzia DUTTO - “Cacciatrice di storie” Coordinamento Donne di Montagna

Modera: Gian Luca GASCA, giornalista

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Ore 14.00 | PREMIO NUOVE ALPI

L’assessore Gallo consegna il Premio Nuove Alpi, che rende omaggio a donne, uomini, giovani e famiglie, che grazie alle politiche della Regione Piemonte hanno scelto di costruire il proprio futuro nelle terre alte, contribuendo con il proprio lavoro, competenza e impegno alla crescita delle comunità alpine.

La Regione riconosce il valore di chi sceglie la montagna non soltanto come luogo in cui vivere, ma come spazio nel quale costruire un progetto di vita, di impresa e di comunità. Un riconoscimento che valorizza esperienze capaci di generare sviluppo, rafforzare il tessuto sociale dei territori e contribuire a una nuova stagione per le montagne.

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Ore 15.00 | IL PIEMONTE DELLE MONTAGNE

Interviene l’autore Denis FALCONIERI

La nuova guida Lonely Planet - Il Piemonte delle Alpi, promossa dall’Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, rappresenta un nuovo strumento di promozione territoriale e una narrazione contemporanea delle montagne piemontesi. Attraverso itinerari, paesaggi, comunità ed eccellenze, la guida proporrà un’immagine inedita delle montagne del Piemonte, capace di dialogare con il pubblico nazionale e internazionale e di valorizzare un patrimonio diffuso di natura, cultura, accoglienza e qualità della vita. Un progetto editoriale voluto e promosso dalla Regione Piemonte che contribuisce a rafforzare l’identità delle montagne piemontesi e il loro posizionamento tra le grandi destinazioni europee del turismo sostenibile, valorizzando l’autenticità dei territori e l’enorme valore umano, culturale e ambientale delle comunità alpine.