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Attualità | 25 luglio 2026, 15:41

Monopattini e biciclette elettriche: a Saluzzo la Polizia Stradale forma i migranti del Sai sulle regole del Codice della Strada

Incontro informativo per i cittadini stranieri accolti a Verzuolo e Costigliole Saluzzo

Monopattini e biciclette elettriche: a Saluzzo la Polizia Stradale forma i migranti del Sai sulle regole del Codice della Strada

Nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026, a Saluzzo, la Polizia Stradale di Cuneo ha promosso un incontro informativo rivolto ai beneficiari del Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione), accolti nei comuni di Verzuolo e Costigliole Saluzzo.

L'iniziativa è stata organizzata con l'obiettivo di illustrare ai partecipanti, cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato, le basilari regole di comportamento previste dal Codice della Strada. Nel corso della sessione formativa particolare attenzione è stata dedicata alle ultime novità normative che regolano l'utilizzo di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita.

L'attività ha registrato un'ottima risposta da parte dei destinatari del progetto, che hanno potuto approfondire le norme sulla circolazione e le sanzioni previste in caso di violazione. L'appuntamento ha rappresentato un momento di crescita anche per gli operatori dell'integrazione sociale del Sai, che hanno potuto acquisire nuove competenze utili a favorire un percorso di integrazione più consapevole e sicuro sul territorio.

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