A Cuneo 200 atleti, musica e divertimento per la prima "City Social Run" curata da Drink Art e Runeo Club [FOTO E VIDEO]

Successo di partecipanti per la prima edizione della “City Social Run” corsa ieri a Cuneo.

Duecento gli atleti che nella prima serata di ieri, venerdì 24 luglio, dopo aver praticato un adeguato riscaldamento, hanno compiuto i 3,5 km del percorso che, attraverso lo storico viale alberato, li ha portati dal Santuario degli Angeli a via Roma.

A far da apripista musicale la Jeep con a bordo il Dj set "Wrangler Red Bull".

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L’evento di corsa, abbinato a tanta musica come colonna sonora, rientra nel calendario di “Drink Art 2026”, contenitore di appuntamenti curato da Claudio Serale e che, per la serata di ieri, ha potuto fregiarsi della collaborazione di Runeo Club, realtà sportiva che ha annovera tra i propri fondatori e animatori Elia Verra, Alberto Dutto, Matteo Botta e tanti altri ragazzi.

Via Roma poi si è tinta dell'inconfondibile arancione di Aperol Spritz, facendo da cornice a un fine settimana che ha richiamato migliaia di persone, tra cocktail, sorrisi, l’energia della musica, lo sport e tanto divertimento.

Presente anche Confartigianato Cuneo, in qualità di promotore di un'iniziativa dedicata allo sport, alla socialità e all'inclusione. Si è trattato dell’esibizione di bocce quadre, variante nata in Francia, qui promossa dall'Associazione Bocce Quadre Mondovì, realtà impegnata nella promozione di attività aggregative di sport e socialità.