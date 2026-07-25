Il Piemonte toglie la casa popolare a chi vandalizza e occupa abusivamente spazi comuni

Via dalle case popolari chi non rispetta le regole di decoro, sicurezza e civile convivenza. Pugno duro del vicepresidente Maurizio Marrone, che ha varato il Regolamento sulle Decadenze Atc: chi non rispetta queste norme, perde il diritto di rimanere negli appartamenti dell'Agenzia.

“A sedici anni dall’entrata in vigore della legge regionale sulla casa, finisce ufficialmente l'era dell'impunità nelle case popolari, che stava trasformando troppe palazzine ATC in terra di nessuno" spiega l'assessore alla Casa della Regione Piemonte. "Gli inquilini - aggiunge - vanno tutelati da chi impone anni di vandalismo, prepotenze e incuria ai danni del patrimonio immobiliare pubblico e della convivenza civile. Da oggi chi non rispetta le regole e il prossimo va fuori”.

Le regole

Il regolamento individua finalmente in maniera puntuale gli obblighi degli assegnatari e, soprattutto, un elenco dettagliato di divieti finalizzati a garantire sicurezza, decoro e civile convivenza all’interno degli stabili di edilizia sociale. Tra questi rientrano, ad esempio, l’occupazione impropria delle parti comuni, le modifiche abusive agli immobili, i comportamenti che arrecano disturbo ai vicini, il vandalismo, il deposito di materiali pericolosi, l’utilizzo improprio di pertinenze e spazi comuni, il danneggiamento delle strutture, gli abbandoni di rifiuti e tutte quelle condotte che compromettono il corretto utilizzo del patrimonio pubblico e la qualità della vita degli altri residenti.

Come funziona

Il meccanismo sarà diretto: quando Atc riceverà segnalazioni o accerterà direttamente la presenza di comportamenti gravi e reiterati che arrecano danno agli altri condomini, notificherà all’interessato una formale contestazione con l’ordine di cessare immediatamente il comportamento e l’avvertimento circa le conseguenze previste in caso di reiterazione.

Se, nonostante la contestazione, le violazioni proseguiranno, l'Agenzia procederà direttamente alla risoluzione della convenzione di locazione, determinando la decadenza dal titolo di mantenere l’alloggio. Inoltre Atc avrà il diritto di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni arrecati al patrimonio o agli altri residenti.