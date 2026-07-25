NUOTO / Grandi soddisfazioni per il Centro Sportivo Roero ai "Campionati Italiani Assoluti Fisdir"

Si sono conclusi a Terni i "Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Fisdir", la rassegna più attesa della stagione per il nuoto paralimpico. Nell'evento curato dalla Virtus Terni, i portacolori del Centro Sportivo Roero si sono distinti conquistando risultati di assoluto rilievo in ambito nazionale.

In evidenza la prestazione di Alice Secchi, capace di conquistare una medaglia d'argento nei 400 stile libero, ottenendo anche il secondo posto nella semifinale dei 200 misti e la quarta piazza nei 200 dorso.

Importanti conferme sono arrivate da Kety Gallesio, che ha migliorato i propri primati personali cogliendo due quinti posti nei 100 dorso e nei 50 rana.

Ha completato la spedizione Giovanni Di Biase, autore di due buone prove nei 50 stile libero (sedicesimo posto) e nei 100 stile libero (ventisettesimo posto) in gare ad alto livello di partecipazione.

I traguardi raggiunti premiano il lavoro svolto dagli allenatori Lorenza Bar, Giulia Garzia e Andrea Gallone, oltre al supporto costante delle famiglie.

Per gli atleti del Centro Sportivo Roero inizia ora la pausa estiva, in vista della ripresa delle attività prevista per settembre.