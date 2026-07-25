SPORT INVERNALI / Pietro Marocco torna alla presidenza del Comitato Fisi Alpi Occidentali. Succede al cuneese Pietro Blengini

L'ingegner Pietro Marocco torna alla presidenza del Comitato Fisi Alpi Occidentali. L'assemblea regionale ordinaria elettiva, svoltasi venerdì 24 luglio 2026 a Torino, ha decretato la sua elezione alla guida dell'ente per il quadriennio 2026-2030. Dopo otto anni trascorsi come consigliere federale e vicepresidente nazionale della Fisi dal 2018 al 2022, Marocco – già presidente del comitato dal 2008 al 2018 – raccoglie il testimone dal presidente uscente Pietro Blengini.

L'assise elettiva si è aperta con la relazione di Pietro Blengini, a cui sono seguite le votazioni per il rinnovo del consiglio regionale. Insieme a Pietro Marocco, candidato unico alla presidenza, sono stati eletti come consiglieri laici Gianluca Barale, Pietro Blengini, Matteo Cadei, Corrado Gamba, Simona Novara, Giampiero Orleoni e Dante Roggia. La rappresentanza degli atleti è stata affidata ai consiglieri Daniel Allemand e Alessandro Mauro, mentre il ruolo di consigliere tecnico è andato a Roberto Saracco. La carica di revisore effettivo unico è stata assegnata a Carlotta Sebastiani.

"Oggi il contesto è cambiato e le sfide sono nuove: la crescita sportiva, il sostegno alle famiglie, il lavoro per i giovani e l'innovazione richiedono una guida competente, capace di ascoltare e decidere – ha sottolineato il nuovo presidente Pietro Marocco –. Mi candido non per rivivere il passato ma per costruire il futuro. L'esperienza maturata mi ha insegnato che amministrare significa ascoltare prima di parlare, unire anziché dividere e mantenere sempre come unico punto di riferimento l'interesse degli sportivi. Prometto serietà, competenza, trasparenza e presenza costante. Il nostro programma nascerà dall'ascolto dei territori, dei club, degli allenatori, degli atleti, delle famiglie e di tutto il mondo scolastico e universitario".

Tra i principali obiettivi fissati per il mandato 2026-2030 figurano l'incremento dei tesserati Fisi anche attraverso la promozione della nuova tessera Fisi Fan, l'aumento dell'attività agonistica delle squadre regionali, il consolidamento dello staff tecnico e la creazione di consulte locali per rafforzare il dialogo con gli sci club. Il programma prevede inoltre nuove intese con le società di gestione degli impianti di risalita per la disponibilità delle piste e per uno skipass regionale, il potenziamento dei progetti con le scuole e una stretta collaborazione con la Regione Piemonte, le istituzioni locali e i gruppi sportivi militari. Per informazioni è possibile contattare la sede di via Giordano Bruno 191 a Torino al numero 011/31.43.890.