Da Valdieri al Rifugio Valasco: una giornata nel cuore del Parco Naturale Alpi Marittime

Oggi abbiamo trascorso una bella domenica in Valle Gesso, scegliendo come meta il Rifugio Valasco, uno dei luoghi più conosciuti del Parco Naturale Alpi Marittime.

Dopo esserci fermati a Valdieri, abbiamo proseguito verso Sant’Anna di Valdieri e le Terme di Valdieri, dove abbiamo lasciato l’auto. Da lì abbiamo iniziato a camminare lungo il sentiero che conduce al Rifugio Valasco, a 1.764 metri di altitudine.

È un percorso da vivere con calma, guardandosi attorno e ascoltando i suoni della montagna. Il torrente accompagna buona parte della camminata, insieme al cinguettio degli uccelli e a qualche ape e farfalla che svolazza tra i prati. Anche la temperatura, più fresca rispetto alla pianura, ha reso la salita ancora più piacevole.

Arrivati al Valasco, davanti a noi è comparso un edificio che non passa inosservato. Nato a metà dell’Ottocento per volontà di re Vittorio Emanuele II, in passato fu una casa reale di caccia utilizzata durante le battute nelle valli del Parco Alpi Marittime.

Nel corso della sua lunga storia è stato anche caserma militare e rifugio per i pastori mentre oggi accoglie escursionisti e famiglie in uno degli angoli più belli della Valle Gesso.

Abbiamo apprezzato molto anche la presenza di un punto informativo del Parco. La persona che accoglieva i turisti forniva spiegazioni precise, distribuiva cartine con i principali sentieri e rifugi e rispondeva alle domande con competenza e disponibilità. Abbiamo sentito dare indicazioni molto chiare anche in lingua inglese, una dimostrazione di preparazione e passione per il proprio lavoro.

Dopo la camminata ci siamo fermati a pranzo al Rifugio Valasco, dove abbiamo mangiato un’ottima polenta accompagnata da salsiccia, spezzatino e formaggio. Un pranzo semplice, gustoso e adatto a recuperare le energie; anche al rifugio abbiamo trovato gentilezza, cortesia e una bella accoglienza.

"Mi è piaciuto stare a contatto diretto con la natura, senza traffico e senza i rumori che sentiamo tutti i giorni. C’era una bella aria fresca e lungo il sentiero si sentivano l’acqua del torrente e gli uccellini", racconta Lorenzo, 14 anni "... le persone che lavorano al punto informativo e al rifugio sono state gentili e disponibili. È bello arrivare in un posto e trovare qualcuno che ti accoglie con il sorriso e ti spiega bene ciò che puoi vedere e fare".

Sulla strada del ritorno ci siamo fermati a Valdieri, passeggiando per il paese abbiamo notato la cura dell’arredo urbano, le tante fioriere e l’attenzione dedicata agli spazi pubblici. Anche lungo la strada abbiamo visto l’erba ben tagliata ai bordi della carreggiata, sono dettagli che richiedono impegno e aiutano a rendere più accogliente tutto il territorio.

Rientrando a casa abbiamo pensato anche alle responsabilità di chi frequenta la montagna: a noi visitatori spetta rispettare il lavoro delle persone che mantengono puliti e accessibili questi luoghi. Dobbiamo riportare a casa i nostri rifiuti, non abbandonare nulla lungo il sentiero, tenere i cani al guinzaglio e muoverci senza disturbare gli animali e gli altri escursionisti.

Quella da Valdieri al Rifugio Valasco è una giornata che consigliamo a chi desidera camminare nella natura, respirare aria fresca e conoscere un luogo ricco di storia. Un’esperienza resa ancora più bella dalla cura del territorio e dalla cortesia delle persone che vi lavorano.