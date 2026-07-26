Fossano: 128 partecipanti alla quinta edizione del “Torneo giovanile di Beer Pong” a Borgo Vecchio [FOTO]

La quinta edizione del “Torneo giovanile di Beer Pong” ha suscitato grande interesse durante l’ultima Festa del Borgo Vecchio di Fossano.

La kermesse è stata promossa dal Comitato di Quartiere e organizzata in modo particolare dai giovani del rione che curano anche la tifoseria per il Palio dei Borghi di Fossano e il Torneo di Calcio a 5 nell'ambito della stessa Festa del Quartiere.

Record nelle iscrizioni quest’anno: ben 128 partecipanti, suddivisi in 64 coppie che hanno dato vita al tabellone assoluto di una competizione all’insegna della goliardia.

Successo anche per il secondo torneo parallelo “di consolazione”, che ha visto recuperati gli iscritti eliminati nei primi 2 turni del tabellone ufficiale per un totale di 32 coppie.

Il Torneo di Beer Pong, in entrambe le versioni, si è svolto con la formula ad eliminazione diretta e si svolgeva fra due coppie in partite da 10 minuti l'una, separate da un tavolo. L’obiettivo era di cercare di centrare con il lancio di una pallina da ping-pong, uno dei 10 bicchieri da birra, pieni d'acqua, posizionati sul lato opposto del tavolo.

La gara si è svolta all'aperto nel campo sportivo dell’oratorio parrocchiale con ben 12 tavoli su cui si sono sfidate le 64 coppie del tabellone assoluto e le 32 di quello dei re-iscritti.

La finale 3°-4° posto è stata vinta dalla coppia composta da Paolo e Simone, sul duo “Smash Demons” Nella finalissima, invece, Alberto Spada e Andy Shehu vincevano sui rivali di “Dammi una birra”.

Nel torneo dei re-iscritti ad avere la meglio sugli avversari in finale “I pompieri di Borgo Nuovo”, con la coppia formata da Cesare Allocco e Mattia Cerrato, trionfanti sulla coppia “Le Papere Moleste”. Al terzo posto gli “Ariani Hawaiiani” Quarto il duo “La G y La S”.

La goliardica kermesse si chiuse nelle prime ore del mattino, verso le 2, con le premiazioni effettuate dal gruppo organizzatore di ragazze e ragazzi borgatini, coordinati dal presidente Paolo Rivero.

Tutti i premiati hanno ricevuto buoni sconto, boccali di birra e vari altri premi, tra cui una Birra Magnum ai super campioni.

Inoltre, il Premio come Squadra più simpatica è andata al duo femminile “Stefania Petix e il Bassotto” composto da Chiara Pettiti e Giulia Fissolo, entrambe vestite con l'impermeabile giallo e l'abbigliamento nello stile della celebre inviata siciliana di “Striscia La Notizia” Stefania Petix, ognuna con un cane bassotto di peluche al guinzaglio.