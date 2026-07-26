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In volo col gipeto nel ricordo di Nino Perino
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Eventi | 26 luglio 2026, 09:55

In volo col gipeto nel ricordo di Nino Perino

Sabato 1° agosto una passeggiata in memoria della storica guida alpina della Valle Maira

(ph m.giordano)

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Sabato 1° agosto le Aree Protette Alpi Marittime propongono una passeggiata dedicata alla scoperta del gipeto e al ricordo di Nino Perino, storica guida alpina della Valle Maira, maestro di sci e volontario del Soccorso alpino, scomparso a dicembre 2025.

L'Ente di gestione APAM, insieme ad alcuni amici di Nino, ti dà appuntamento alle 9.30 al Rifugio Campo Base a Chiappera per un breve momento commemorativo.

A seguire prenderà il via una facile escursione, in compagnia dei guardiaparco e della Guida Parco Fabiano Sartirana, fino alle Grange Collet, per osservare i gipeti che nidificano nella Zona Speciale di Conservazione Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale e il piccolo "Nino" nato nel 2026. 

Un omaggio all'amico scomparso affinché il suo nome possa continuare a volare tra quelle montagne che per tutta la vita sono state casa della storica guida alpina di Acceglio.

cs

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