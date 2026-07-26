In volo col gipeto nel ricordo di Nino Perino

Sabato 1° agosto le Aree Protette Alpi Marittime propongono una passeggiata dedicata alla scoperta del gipeto e al ricordo di Nino Perino, storica guida alpina della Valle Maira, maestro di sci e volontario del Soccorso alpino, scomparso a dicembre 2025.
L'Ente di gestione APAM, insieme ad alcuni amici di Nino, ti dà appuntamento alle 9.30 al Rifugio Campo Base a Chiappera per un breve momento commemorativo.
A seguire prenderà il via una facile escursione, in compagnia dei guardiaparco e della Guida Parco Fabiano Sartirana, fino alle Grange Collet, per osservare i gipeti che nidificano nella Zona Speciale di Conservazione Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale e il piccolo "Nino" nato nel 2026.
Un omaggio all'amico scomparso affinché il suo nome possa continuare a volare tra quelle montagne che per tutta la vita sono state casa della storica guida alpina di Acceglio.