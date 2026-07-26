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SCI DI FONDO / Giacomo Barale a Tarvisio con gli junior
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Sport | 26 luglio 2026, 08:38

SCI DI FONDO / Giacomo Barale a Tarvisio con gli junior

La squadra junior e di interesse nazionale svolgerà un allenamento da lunedì 27 luglio a venerdì 7 agosto

(foto di repertorio)

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La squadra junior e di interesse nazionale svolgerà un allenamento a Tarvisio (Ud) da lunedì 27 luglio a venerdì 7 agosto con Giacomo Barale, Francesco Romagna, Thomas Maestri, Luca Pietroboni, Edoardo Trombetta, Alice Leoni, Claire Frutaz, Vanessa Cagnati, Emma Schwitzer, Caterina Milani, Leonardo Brondello, Filippo Segala, Alan Antognoli, Stefano Negroni, Gianluca Pasini, Gabriel Selle, Lucia Delfino, Clara Facchini, Martina Bisson, Ines Negroni, Giulia Ronchail con gli allenatori Andrea Gola, Fabio Pasini, Corrado Vanini e Fabio Selle e Massimo Scaramuzza.

A Lavazè (Tn) si allenano invece i ragazzi della squadra under 23 da domenica 26 luglio a giovedì 6 agosto con Marco Pinzani, Federico Pozzi, Davide Negroni, Teo Galli, Daniel Pedranzini, Beatrice Laurent, Marit Folie e Maria Gismondi con i tecnici Matteo Betta, Stefano Corradini e Michel Rainer.

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