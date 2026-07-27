Impianto di recupero di materiale legnoso a Cavallermaggiore? "Ipotesi informale, mai avviato alcun procedimento"

In relazione alle notizie diffuse nelle ultime settimane circa un possibile progetto per un impianto di recupero di materiale legnoso nel Comune di Cavallermaggiore, Stella S.p.A. comunica che l'iniziativa non avrà seguito.

L'azienda precisa che si trattava di un'ipotesi preliminare, condivisa in via informale con le amministrazioni competenti al solo scopo di raccogliere informazioni sui relativi iter autorizzativi. Non è mai stata presentata alcuna domanda di autorizzazione, né è stato avviato alcun procedimento formale.

A seguito delle iniziali analisi di fattibilità tecnica ed economica, Stella S.p.A. ha deciso di non passare alla fase progettuale e realizzativa.

Si tratta di una scelta maturata sulla base di autonome valutazioni interne di natura industriale e commerciale, sulle quali non hanno inciso in alcun modo variabili di contesto, comprese le iniziative promosse da comitati locali di recente costituzione.

Stella S.p.A. conferma il proprio costante impegno a operare con correttezza e trasparenza nei confronti delle istituzioni e delle comunità dei territori in cui opera o valuta di operare, auspicando che il confronto pubblico possa sempre svilupparsi sulla base di informazioni oggettive, verificabili e scientificamente fondate.