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Attualità | 27 luglio 2026, 10:11

La Compagnia degli Stornati in scena a Montaldo Mondovì

Venerdì 7 agosto alle 21, in località castello, appuntamento con la commedia "Prestazione occasionale"

La Compagnia degli Stornati in scena a Montaldo Mondovì

Venerdì 7 agosto alle ore 21, a Montaldo di Mondovì – Località Castello la “Compagnia degli Stornati” con il patrocinio del Comune di Montaldo di Mondovì ed in collaborazione con la Pro Loco di Montaldo di Mondovì “Capoluogo”, presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”. 

La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

comunicato stampa

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