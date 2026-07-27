Le donne protagoniste al Premio Giornalistico del Roero 2026

Donne protagoniste al Premio Giornalistico del Roero 2026. È il verdetto sancito il 24 luglio scorso al Palarocche di Santo Stefano Roero, per un giorno capitale dell'informazione italiana.

Le quote rosa hanno dominato la sezione internazionale con Carolyn Hetke che porta il Premio in Canada, nazione indicata come la nuova rotta di mercato in risposta ai dazi statunitensi, e poi c'è la prima volta di un blog con Elaine Luxton, perché la comunicazione si evolve e con lei anche il Premio Giornalistico.

Brilla una donna anche nella sezione nazionale in tandem con il vicedirettore de' La Stampa Giuseppe Bottero. È Valentina Bisti, inviata speciale e conduttrice dell'edizione del Tg1 delle ore 13.30, legata al Roero dove ha avuto modo di conoscere a fondo il tessuto sociale, vivendo nei suoi servizi a stretto contatto con la nostra gente ed innamorandosi profondamente di tutte le più nascoste peculiarità di questa zona. E così ricevere il premio è stata per lei una bella sorpresa oltre che un'emozione grande.

Il riconoscimento alla giornalista braidese Silvia Gullino nella sezione locale, unica donna in un poker di colleghi maschi, ha chiuso in bellezza la manifestazione. Per lei sono arrivate anche le congratulazioni e il grazie del sindaco di Bra Gianni Fogliato, a nome dell'Amministrazione comunale, per una vittoria che testimonia l'impegno di raccontare il nostro bel territorio.

Nomi che dunque arricchiscono ulteriormente l'Albo d'Oro di un Premio tra i più longevi e ambiti in Italia, giunto alla 39ª edizione, senza mai saltarne una e che neppure il Covid-19 è riuscito a fermare.

Finora sono oltre 250 i professionisti dell'informazione incoronati dalla giuria presieduta da Gian Mario Ricciardi, giornalista di lungo corso e già direttore della TGR Rai del Piemonte.

Il Premio Giornalistico del Roero, ideato dal presidente dell'omonima associazione, Giovanni Negro, dalla sua nascita, ha voluto essere un ponte tra cultura dell'informazione e promozione del territorio.

Un successo che qui si ripete - come una magia - dalla prima edizione del 1987.