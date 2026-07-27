Successo per il Festival Contaminazioni

Si è chiusa, dopo quasi un mese di spettacoli, concerti e formazione, la dodicesima edizione del Festival Contaminazioni, il progetto di Estemporanea – Arte, Musica, Teatro che dal 28 giugno al 26 luglio ha trasformato Frabosa Soprana in un laboratorio artistico diffuso ai piedi delle Alpi Liguri.

Un'edizione che si conferma tra le più partecipate di sempre: oltre 5.000 spettatori hanno affollato piazze, cortili e palcoscenici del borgo cuneese per assistere ai 21 concerti e spettacoli a ingresso gratuito che hanno animato il cartellone 2026, tra racconti teatrali, omaggi musicali e momenti di scambio e condivisione.

Accanto al Festival, i Corsi di Perfezionamento Musicale hanno richiamato a Frabosa Soprana 325 allievi provenienti da tutto il mondo, guidati da 57 docenti provenienti dalle più importanti realtà musicali italiane. Una formazione d'eccellenza che quest'anno si è arricchita di un'attenzione particolare: la presenza di docenti specializzati nella formazione di allievi con disabilità psico-motorie, a conferma della vocazione sempre più inclusiva del progetto.

"È stata una delle edizioni più belle sia del Festival che dei Corsi di Perfezionamento: un'edizione con tanti cambiamenti, tutti positivi. – dichiara Lucia Margherita Marino, Direttore Artistico e fondatrice del Festival nel 2015 -. Ho scommesso su persone nuove, su programmi diversi appositamente costruiti per l'occasione e non credevo che il successo fosse così netto. In oltre un mese di spettacoli, concerti e master class abbiamo vissuto in un clima sereno, propositivo, sempre alla ricerca dell'eccellenza: ringrazio di cuore tutto il pubblico, gli artisti, i docenti, hotel e ristoranti che ci hanno accolti, Istituzioni e sponsor, perché se Contaminazioni continua a crescere è merito di tutti. Ci vediamo l'anno prossimo!".

Anche in questa edizione, Contaminazioni ha confermato la propria identità di festival capace di mescolare linguaggi e culture, unendo il lavoro di grandi professionisti alla passione di centinaia di giovani artisti in formazione. Un modello che, edizione dopo edizione, continua a rafforzare il legame tra il territorio, la comunità e l'arte in tutte le sue forme.

L'appuntamento con il Festival Contaminazioni è già rinnovato per il 2027.