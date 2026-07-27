La Big Band Jazz Cuneo in concerto a Caraglio

Dopo una serie di proiezioni di grande successo, nell'ultima settimana di luglio SconfinaMenti sposta i suoi riflettori sulle maestose sonorità del jazz orchestrale. Per la prima volta la rassegna apre alla musica dal vivo e lo fa con una serata che si preannuncia emozionante.

Venerdì 31 luglio alle ore 21.15 il sagrato del santuario della Madonna del Castello di Caraglio farà da cornice all'esibizione della Big Band Jazz Cuneo (BBJC), condotta dal maestro Claudio Chiara.

Per l'occasione l'ensemble sarà arricchito dalla straordinaria partecipazione della bravissima cantante Barbara Raimondi. L'evento promette di trascinare il pubblico in un viaggio sonoro che unisce la grandiosità sonora della big band alla raffinatezza vocale di una delle interpreti più apprezzate del panorama jazz nazionale, il tutto amplificato dall'acustica e dall'ambiente magico della collina che domina Caraglio e la bassa Valle Grana.

Per chi ancora non la conoscesse, la B.B.J.C - Big Band Jazz Cuneo – è un'orchestra formata da 14 elementi con esperienze musicali molto trasversali. Il suo repertorio omaggia grandi nomi della storia del jazz come Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis e Herbie Hanckock. Alcuni dei brani in programma sono inoltre scritti e arrangiati dallo stesso Claudio Chiara.

Il maestro Chiara vanta un profilo di altissimo livello. Oltre a far parte dal 1995 della band di Paolo Conte e aver suonato con Dee Dee Bridgewater, Lee Konitz, Uri Caine, New York Voices, Tullio de Piscopo e tanti altri, ha ricoperto il ruolo di primo sax alto dell'Orchestra Ritmica della RAI, della Sinfonica della Radio Svizzera Italiana e della Big Band di Gianni Basso.

La presenza della duttile voce di Barbara Raimondi rende ancora più imperdibile la serata. Molti gli album alle spalle e le collaborazioni con alcuni dei maggiori esponenti della scena jazzistica e della musica d'autore italiane, da Enrico Pieranunzi a Roberto Vecchioni, Da Gabriele Mirabassi a Peppe Servillo.

L'Associazione Culturale Contardo Ferrini ha voluto incastonare nel cartellone di SconfinaMenti 2026 questo appuntamento, regalandolo a tutti gli appassionati come inno alla bellezza della musica eseguita dal vivo e del luogo che ospiterà l'evento.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Cinema Teatro Contardo Ferrini.