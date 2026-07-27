BOCCE / Lorenzo Sarale dell'Auxilium Saluzzo si qualifica ai tricolori under 15 del combinato

Il settore giovanile della Bocciofila Auxilium Saluzzo si è reso protagonista nel fine settimana boccistico.

Per la specialità volo, nella selezione regionale under 15, nella prova del combinato, che si è tenuta domenica scorsa 26 luglio, Lorenzo Sarale dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, classificandosi al terzo posto, ha conquistato il pass per i tricolori di categoria.

Sfiorata, in questa categoria, la qualificazione da Greta Buniva e negli under 18 da Federico Rainero, sconfitti nella partite valide per l'accesso ai campionati tricolori.

Sempre in tema di settore giovanile, per ribadire la grande tradizione del sodalizio saluzzese del presidente Pieraldo Moine, l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, sarà presente con un buon numero di atleti ed atlete ai campionati giovanili under 15 e under 18, che si terranno ad Envie dal 30 luglio al 2 agosto, nelle prove coppie, individuali, e combinato.

Nei campionati italiani a terne, di categoria B, che si sono tenuti a Bolzaneto in Liguria, due formazioni dell'Auxilium Saluzzo con Alberto e Carlo Barale e Fernando Rainero, e Francesco Costa, Matteo Macario e Vanni Collet sono stati eliminate dopo il secondo turno di gioco.

Per la specialità petanque, trasferta in terra austriaca per il sodalizio saluzzese nel mese di Agosto, a Neusiedl, in occasione del Torneo della Grande Famiglia.