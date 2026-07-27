CORSA IN MONTAGNA / Dominio cuneese alla Tre Rifugi Val Pellice

Sabato 25 luglio si è corsa la 48ª edizione della Tre Rifugi Val Pellice, manifestazione di corsa in montagna a coppie, organizzata da Atl. Valpellice.

A vincere, al maschile, la coppia dell’Atl. Saluzzo formata da Andrea Rostan e Paul Machoka, che ha migliorato di oltre 3 minuti il record della manifestazione, detenuto dai gemelli Bernard e Martin Dematteis e risalente al 2019. Il duo dell’Atl. Saluzzo ha chiuso con oltre 11 minuti di vantaggio sui primi avversari, Alberto Vender e Luca Merli (S.A. Valchiese).

Senza storia anche la gara femminile con netto successo delle sorelle Erica e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), 17° posto assoluto, su Elisa Tron (GS Pomaretto 80) e Irma Chiavazza (Atl. Saluzzo).

Da segnalare infine, tra le coppie miste, il successo del duo dell’Atl. Saluzzo composto da Fabio Griglio e Arianna Dentis, nono al traguardo. 250 in tutto le coppie che hanno preso parte alla manifestazione.