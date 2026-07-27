Carly Simon rivela la diagnosi di Parkinson: "Continuo a vivere, scrivere e cantare"

(Adnkronos) -

Carly Simon ha annunciato di essere affetta dal morbo di Parkinson. La cantautrice statunitense, 83 anni, icona della musica internazionale e autrice di successi come 'You’re So Vain', 'Why' e 'Coming Around Again', ha raccontato la sua esperienza in una dichiarazione diffusa alla Bbc, spiegando di essere impegnata a "imparare a convivere" con una condizione definita "imprevedibile" e talvolta "spaventosa".

"Non ho smesso di vivere e non ho smesso di lavorare", ha dichiarato Simon, descrivendo giorni segnati dalla stanchezza e altri in cui la malattia le lascia maggiore spazio per muoversi, pensare, creare e sentirsi ancora se stessa. La cantante ha spiegato che i primi problemi di mobilità erano inizialmente stati attribuiti all’artrite alle ginocchia e a un’anca. Dopo tre interventi di sostituzione articolare, tuttavia, le difficoltà nel camminare e nei movimenti quotidiani non erano migliorate. "A un certo punto ci sono stati periodi in cui non riuscivo a camminare senza un aiuto significativo", ha raccontato, prima di ricevere una diagnosi dopo una serie di accertamenti alla Mayo Clinic.

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa progressiva che coinvolge il cervello, il sistema nervoso e il controllo muscolare. Simon ha spiegato di essere sottoposta a cure e trattamenti, ma di dover affrontare anche aspetti meno visibili della patologia, come episodi di ansia, depressione e apatia. "L’apatia è particolarmente strana", ha scritto la musicista, descrivendola come una condizione in cui viene meno lo stimolo interiore a partecipare alle attività quotidiane. "Non è semplicemente tristezza o pigrizia", ha aggiunto. La rivelazione arriva dopo mesi di domande da parte dei fan, che avevano notato il relativo silenzio pubblico dell’artista. Simon ha scelto di raccontare la propria situazione anche per spiegare la sua assenza e condividere il percorso che sta affrontando.

Nonostante la diagnosi, la carriera musicale non si ferma. La cantautrice ha annunciato l’uscita di un nuovo album, 'Comes In Waves', prevista per il prossimo mese di agosto. Il primo singolo, 'Howl', pubblicato recentemente, conferma la presenza della sua inconfondibile voce e affronta temi legati alla fragilità emotiva e alla vicinanza verso chi attraversa momenti difficili.

Nata a New York nel 1943, Carly Simon ha segnato la storia della musica pop e cantautorale degli anni Settanta e Ottanta. Il grande successo arrivò nel 1972 con 'You’re So Vain', brano diventato uno dei simboli della sua carriera e rimasto celebre anche per il mistero sull’identità delle persone a cui sarebbe ispirato. Nel corso della sua lunga attività artistica ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Grammy Award, Oscar e Golden Globe nel 1989 per la canzone 'Let the River Run', inserita nel film 'Una donna in carriera'.

Nel corso degli anni Simon ha affrontato anche altri problemi di salute, tra cui un intervento per un tumore al seno negli anni Novanta e, più recentemente, un’operazione per rimuovere una formazione cancerosa dal volto, che secondo la stessa artista ha avuto conseguenze sul suo rapporto con la propria immagine pubblica. "Mi muovo più lentamente, mi affido agli altri più di quanto facessi in passato e ho imparato ad accettare che ogni giornata sarà diversa", ha dichiarato. "Ma sono ancora qui". (di Paolo Martini)