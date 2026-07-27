Seattle, sparatoria al festival gastronomico: due morti e cinque feriti

(Adnkronos) - Sparatoria a un festival gastronomico di Seattle, negli Usa. "La polizia sta indagando su una sparatoria. Diverse vittime. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi al Seattle Center", ha comunicato il dipartimento di polizia di Seattle su X. "Ulteriori informazioni seguiranno. Si prega di evitare la zona", si legge ancora. Secondo il quotidiano Seattle Times domenica sera, al Seattle Center, "una sparatoria di massa ha provocato due morti e almeno cinque feriti, tra cui un bambino piccolo". Il giornale racconta che "intorno alle 18, una raffica di colpi d'arma da fuoco ha risuonato al Seattle Center, dove migliaia di persone si erano radunate per il festival gastronomico Bite of Seattle. I testimoni hanno descritto una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano riparo in tutto il complesso del parco di 74 acri".

La sindaca di Seattle, Katie Wilson, ha dichiarato in un comunicato che "due persone sono state arrestate. La polizia non ha fornito informazioni sull'eventuale presenza di altri sospetti ancora a piede libero". Si indaga sul movente. Un giornalista del Seattle Times che si trovava sul lato sud della Climate Pledge Arena ha sentito diversi forti scoppi e poi quello che sembrava un rapido susseguirsi di spari. Un portavoce del dipartimento di polizia di Seattle, contattato telefonicamente intorno alle 18, ha detto di essere in viaggio verso il luogo dell'incidente e di non avere ulteriori informazioni. I vigili del fuoco hanno riferito che i soccorritori hanno prestato assistenza ad altre cinque persone sul posto: un bambino di 2 anni, un uomo di 23 anni, una donna di 39 anni e una donna di 56 anni, tutte trasportate in ospedale. Una donna di 40 anni ha riportato ferite lievi.

L'Harborview Medical Center ha riferito che tutti e quattro i pazienti giunti sul posto presentavano ferite da arma da fuoco. Un portavoce dell'ospedale ha dichiarato che la donna di 56 anni era sotto intervento chirurgico in condizioni critiche, mentre tutti gli altri erano in condizioni soddisfacenti.