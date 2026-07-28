ATLETICA / Tricolori Assoluti, Torchio vola: bronzo nei 100 metri, Mondovì protagonista a Firenze

Fine settimana da incorniciare per l'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ai Campionati Italiani Assoluti, andati in scena allo stadio "Ridolfi" di Firenze. In un'edizione che ha visto sfidarsi i migliori interpreti dell'atletica italiana, dalle medaglie olimpiche Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi fino a Nadia Battocletti, Andy Diaz e Leonardo Fabbri, la società monregalese ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie ai risultati dei propri atleti.

La copertina è ancora una volta per Rachele Torchio. La velocista di San Damiano Macra, allenata da Luca Ruffinengo, ha conquistato la finale dei 100 metri con il terzo tempo delle batterie (11"60), per poi salire sul terzo gradino del podio chiudendo in 11"55. Davanti a lei soltanto la campionessa mondiale indoor Zaynab Dosso, vincitrice in 11"24, e Alice Pagliarini delle Fiamme Gialle, seconda in 11"48.

Un risultato che conferma la crescita della sprinter monregalese, già protagonista in stagione con i due argenti ai Campionati Italiani Under 23 nei 100 e nei 200 metri e con i nuovi primati personali di 11"44 e 23"42. Grazie a queste prestazioni Torchio è stata nuovamente convocata al raduno della Nazionale maggiore, in programma a Roma dal 29 luglio al 4 agosto, dove cercherà di conquistare un posto per i Campionati Europei di Birmingham e per i successivi Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dalle staffette veloci. La 4x100 femminile, composta da Rebecca Roà, Jessy Ifa Uwadiae, Tiziana Traverso e Rachele Torchio, ha chiuso al sesto posto, mancando il podio per appena cinque centesimi ma stabilendo il nuovo record societario e provinciale. Ottava piazza, invece, per la formazione maschile con Federico Lisa, Vincenzo Martinelli, Francesco Viotti e Tommaso Pibiri, che ha fermato il cronometro a 40"85. Due risultati che confermano la competitività del club anche nelle prove di squadra.

Nel Campionato Challenge, che assegnava gli ultimi posti disponibili per gli Assoluti, Vincenzo Martinelli ha scelto di rinunciare ai 100 metri per concentrarsi sui 200, sfiorando la qualificazione con un quarto posto in 21"36, a soli due centesimi dal terzo classificato. Diciottesimo Francesco Viotti in 22"01, mentre Tommaso Pibiri ha chiuso i 100 metri in 10"78.

Settimo posto nei 400 ostacoli per Tiziana Traverso, che ha concluso in 1'01"33, stesso piazzamento ottenuto da Elisa Calandri nei 1.500 metri con il tempo di 4'31"71.

A Firenze l'Atletica Mondovì si è presentata con una delegazione numerosa, composta da cinque atleti impegnati nel Challenge, da Rachele Torchio e dalle due staffette già qualificate direttamente, accompagnati dai tecnici Marco Chiecchio, Luca Ruffinengo, Marco Cavazzana, Gianluca Magagna ed Enrico Priale.

«Siamo orgogliosi di questi ragazzi, tutti studenti impegnati nel loro percorso universitario ma anche atleti di alto livello – commenta Enrico Priale –. Come società siamo felici di accompagnarli nella loro crescita e questi risultati ci confermano di essere sulla strada giusta».

Si chiude così la prima parte della stagione agonistica. A settembre l'Atletica Mondovì tornerà in pista con gli ultimi Campionati Italiani riservati alla categoria Under 16 e con la finale Oro di Udine, dove saranno impegnate le squadre maschile e femminile Under 18, altro importante traguardo raggiunto dal sodalizio monregalese.