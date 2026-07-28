Saliceto veste il Tricolore per l’18° Raduno Alpino

Una giornata all’insegna della memoria, della vicinanza al territorio e dei valori più autentici delle Penne Nere. Si è svolto domenica 26 luglio il 18° raduno alpino del Gruppo ANA di Saliceto, che ha saputo richiamare una folta partecipazione di penne nere.



A rappresentare la Sezione ANA di Ceva, di cui il Gruppo ANA di Saliceto fa parte, era presente il presidente Fabrizio Carena, affiancato dai membri del direttivo sezionale, dal consigliere nazionale Gianpaolo Daprea e dal vessillo sezionale. A testimoniare il forte legame che unisce la Val Bormida alla vicina Liguria, ha sfilato anche il vessillo della Sezione di Savona, scortato da un nutrito corteo di gagliardetti, dai sindaci dei Comuni limitrofi e dal consigliere della Provincia di Cuneo Rocco Pulitanò. A scandire i momenti salienti della giornata sono state le note della Fanfara Alpina Valle Bormida.

Profonda la commozione espressa dal capogruppo di Saliceto, Sergio Pregliasco, di fronte ad una piazza gremita e unita nell'abbraccio delle Penne Nere.



Nel suo intervento, il presidente sezionale Fabrizio Carena ha voluto rimarcare il valore di queste manifestazioni: “Questi raduni sono fondamentali per ricordare le nostre radici. I nomi incisi sulle lapidi dei monumenti non sono figure astratte, ma sono i Caduti delle nostre terre, delle nostre comunità e delle nostre famiglie”.



Carena ha quindi espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del capogruppo Pregliasco e di tutto il Direttivo per l'impeccabile organizzazione, estendendo il ringraziamento a tutti i capigruppo, ai gagliardetti e alle autorità intervenute. L'intervento del presidente si è concluso con una riflessione: “Quanto sono belli i nostri paesi vestiti a festa. E il vestito più bello per una comunità è la nostra Bandiera, quel Tricolore che purtroppo ultimamente stentiamo sempre più ad esporre”.



Momento particolarmente toccante è stata la consegna di una pergamena d’onore all’alpino Franco Grignolo, novantenne, omaggiato per l'ininterrotto attaccamento al Gruppo ANA di Saliceto e per il costante impegno profuso negli anni. Il riconoscimento è stato consegnato direttamente dalle mani del consigliere nazionale Daprea, insieme al presidente sezionale, al capogruppo, al consigliere provinciale e al sindaco di Saliceto, Giovanni Genta, tra gli applausi affettuosi di tutti i presenti.