TV in montagna, al mare o in camper: come migliorare la ricezione con una parabola satellitare

Chi possiede una seconda casa lo sa bene: prima dell'inizio delle vacanze c'è sempre una lista di controlli da fare. Si verifica l'impianto elettrico, si riaprono le utenze, si controlla il giardino e, spesso, ci si accorge solo all'arrivo che la televisione non riceve correttamente tutti i canali.

Succede soprattutto nelle abitazioni utilizzate solo in alcuni periodi dell'anno, dove gli impianti rimangono inutilizzati per mesi o dove la posizione geografica rende più complessa la ricezione del digitale terrestre. E allora, che fare?

Perché scegliere la ricezione via satellite

Nelle località di montagna, nelle zone costiere o nelle aree rurali il segnale del digitale terrestre può risultare meno stabile rispetto ai grandi centri urbani. La ricezione via satellite corre al riparo: una soluzione alternativa per continuare a seguire la televisione.

Il segnale arriva attraverso una parabola orientata sul satellite Hotbird 13° Est e la visione dei canali non richiede una connessione Internet, caratteristica utile soprattutto nelle seconde case o nei camper dove la rete può essere assente o poco performante.

Cosa serve per ricevere i canali

È importante sapere che l’installazione dell'antenna parabolica è uno degli elementi fondamentali per la ricezione della piattaforma satellitare gratuita tivùsat.

Per chi desidera approfondire le caratteristiche di una parabola satellitare, ecco cosa sapere.

Una volta installata la parabola sul balcone o sul tetto della propria casa, per ricevere i canali è necessario inserire una CAM certificata tivùsat nell'apposito slot del televisore: la smartcard inclusa nella confezione dovrà poi essere attivata prima della visione. Una Smart TV certificata "la tivù garantisce la piena compatibilità del proprio televisore sia con il digitale terrestre sia con tivùsat. In alternativa è possibile utilizzare un decoder certificato tivùsat collegato all'impianto satellitare, utilizzando anche una TV che non sia una smartTV.

Un'offerta televisiva ampia anche in vacanza

Attraverso tivùsat è possibile accedere a oltre 130 canali televisivi , con un'offerta di informazione, sport, cinema, programmi per bambini, documentari e intrattenimento. Molti canali sono disponibili in alta definizione e sono presenti anche contenuti trasmessi in 4K sui dispositivi compatibili.

La visione dei canali non prevede un canone di abbonamento, permettendo di continuare a seguire la programmazione anche durante i soggiorni fuori casa.

Preparare la casa vacanze significa pensare anche alla TV

Quando si organizza una vacanza si pensa spesso ai bagagli, alla manutenzione della casa o alla sistemazione degli spazi esterni, mentre l'impianto televisivo viene controllato soltanto all'ultimo momento.

Verificare in anticipo il corretto funzionamento della parabola e dei dispositivi di ricezione è fondamentale per arrivare a destinazione con tutto già pronto, evitando inconvenienti e potendo seguire i propri programmi preferiti fin dal primo giorno di soggiorno.















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