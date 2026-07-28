Padova, rifugiato prende a pugni 2 passanti senza motivo

(Adnkronos) - Un rifugiato politico nigeriano di 34 anni è stato arrestato dopo che, senza motivo e in pieno giorno, stamane ha preso a pugni due passanti in Piazza della Frutta, in centro a Padova. Le vittime sono un 37enne che usciva da un negozio ed è stato centrato da un pugno all’addome e un secondo passante di 42 anni che, nel tentativo di bloccarlo, è stato a sua volta colpito con un pugno all’occhio e uno sputo in faccia. Il nigeriano, poi fermato dalle volanti e portato in questura, ha una serie impressionante di precedenti per spaccio, danneggiamento, porto di armi, furto aggravato, percosse, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e persino per violenza sessuale.

Il 34enne, entrato in Italia prima del 2014, anno in cui per la prima volta è stato identificato a Roma e dove ha richiesto asilo politico, poi concessogli, nel 2017 è stato arrestato per la prima volta nella capitale. Poi arresti, denunce e condanne a Genova, Ventimiglia, ancora a Roma, a Bologna e di nuovo a Roma. Il questore Odorisio ha quindi emanato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Padova per 4 anni e avviato la revoca del permesso di soggiorno per asilo politico.