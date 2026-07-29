TIRO CON L'ARCO / Arcieri dell'Elice protagonisti a Castagnito [FOTO]

Domenica 26 luglio, presso il campo degli A.S.D. Arcieri Langhe e Roero, si è disputata la gara 70-60-50-40-25 MT Round a 72 frecce.
Per gli Arcieri dell'Elice nella categoria Arco Nudo Master Maschile Flavio Paradiso ha conquistato il bronzo dopo una gara splendida gara.
Nella stessa categoria da segnalare la bella prova di Andrea Parola che si ferma a metà classifica.
Nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile oro per Tosello Aurora Maria dopo un'ottima gara.
Nella categoria Arco Olimpico Master Femminile doppio podio per la compagnia dell'Elice argento per Melis Caterina e oro per Gabriella Sasia, protagonista di una prestazione molto valida.
Doppio podio anche nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile: Nicolò Parola conquista il bronzo e Kevin Giordana l' oro.
Nella categoria Arco Compound Allievi Maschile Leonardo Ramonda fa suo l'oro dopo una splendida prestazione. Da segnalare anche l'ottima gara per Marco Musto nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile.