 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 29 luglio 2026, 11:12

AdnTalks, Guerini: “card Pd contro Meloni su ddl minori? Social esasperano toni”

AdnTalks, Guerini: “card Pd contro Meloni su ddl minori? Social esasperano toni”

(Adnkronos) - “Credo che spesso siamo tutti un po' prigionieri di una comunicazione che sui social esaspera i toni". Lo dice all'AdnKronos Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Pd, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, commentando lo slogan, in una card social rivolto a Giorgia Meloni (‘Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere’) postato dai deputati Pd sul ddl minori. “Dobbiamo essere tutti equilibrati. Devo dire però che anche da parte della maggioranza ho visto spesso usare analoghe espressioni”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium