Genova, rotta sul 66° Salone nautico internazionale: aperto il ticketing online

(Adnkronos) - Dopo aver presentato le prime novità di un'edizione caratterizzata dalla crescita dell'esposizione, dal rafforzamento della presenza internazionale e dal ritorno alla tradizionale collocazione nel mese di ottobre, il 66° Salone nautico internazionale entra nel vivo con l'apertura del ticketing online. Organizzato da Confindustria Nautica dal 1 al 6 ottobre, a Genova, il Salone si conferma uno degli appuntamenti più attesi della nautica mondiale e piattaforma di riferimento per l'intera filiera: un luogo in cui industria, innovazione, design, cultura del mare, business e nuove generazioni si incontrano, accompagnando lo sviluppo del settore ben oltre i sei giorni della manifestazione.

Ospitato nel Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, il Salone propone un format espositivo articolato in cinque aree merceologiche (Yachts&Superyachts, Boating Discovery, TechTrade, Sailing World, Living the Sea) e oltre l'85% degli spazi all'aperto, offrendo un'esperienza immersiva tra design, sostenibilità e nuove tecnologie e confermandosi piattaforma strategica per lo sviluppo della blue economy. A questa consolidata proposta si affianca quest'anno Blue Arena, il nuovo spazio ospitato all’interno del Palasport dedicato all'incontro tra nautica, innovazione, cultura del mare, istituzioni, formazione e nautica per tutti.

Tra le iniziative confermate per il 2026, il biglietto Under 25 a tariffa agevolata di 13 euro, una scelta che si inserisce nel più ampio impegno di Confindustria Nautica per avvicinare i giovani alla cultura del mare e alle professioni della nautica. Si consolida inoltre la seconda edizione dei TechTrade Days, in programma l'1 e il 2 ottobre, il format B2B dedicato all'accessoristica e alla componentistica nautica che, dopo il positivo debutto dello scorso anno, diventa uno degli strumenti attraverso cui il Salone rafforza la propria funzione di piattaforma di business per l'industria. Oltre 400 brand presenteranno le più recenti innovazioni del settore nell'area TechTrade (Padiglione Blu), dedicata a business, tecnologia e networking professionale, favorendo l'incontro tra produttori, fornitori, progettisti, uffici acquisti e cantieri in un contesto pensato per sviluppare nuove relazioni commerciali e opportunità di mercato.