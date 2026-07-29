No Tav, Piantedosi “Ci prepariamo con professionalità in caso di nuove proteste”

ROMA (ITALPRESS) - "Sulla Val di Susa ci stiamo organizzando con la consueta preparazione, professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno presenti numerose sul posto: dalle autorità territoriali di pubblica sicurezza sono state adottati provvedimenti che faranno da cornice all'organizzazione dei servizi, con divieti che dovranno essere rispettati nelle zone vicine ai luoghi interessati; ripongo fiducia nella capacità di tenere sotto controllo la situazione". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a "4 di sera". "Alcuni esponenti dell'opposizione in mattinata si erano espressi denunciando una presunta attività pervasiva e limitativa della libertà di manifestare, poi di pomeriggio di fronte agli incidenti hanno cambiato radicalmente narrazione accusando le forze di polizia e noi stessi di non essere stati in grado di impedire tutto quello che è successo", aggiunge Piantedosi. "E' importante che i cittadini sappiano che non tutto ciò che sfugge nell'immediatezza a prevenzione e contrasto significa impunità, perchè gran parte dell'attività svolta adesso si è riversata in un'azione di forze di polizia e autorità giudiziaria". "Confido che, in un tempo giusto, chi ha dato luogo agli incidenti cui abbiamo assistito venga assicurato alla giustizia: sottolineo inoltre come sia stata fatta una grande azione di prevenzione, che ha limitato i danni rispetto alla volontà di porre in essere una grande aggressione. Parlare di connivenza (tra soggetti politici e movimenti antagonisti, ndr) è molto forte: non voglio dirlo nè pensarlo, ma sicuramente c'è da fare molto di più rispetto al respingere nettamente tutte le forme di violenza che questi gruppi praticano", conclude Piantedosi. (ITALPRESS) - foto: Ipa Agency -