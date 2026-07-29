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| 29 luglio 2026, 11:15

Russia emette mandato di cattura internazionale per il capo di Telegram

Russia emette mandato di cattura internazionale per il capo di Telegram

(Adnkronos) - La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e ceo di Telegram, con l'accusa di "complicità nel terrorismo". "È stato emesso un mandato di cattura internazionale per il capo dell'amministrazione di Telegram, P. Durov", hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi (Fsb) in un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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