Tre giorni di Rally ad Alba, tra vigneti e borghi storici e la dedica a "Gil" Calleri [VIDEO]

Nelle colline delle Langhe ritorna - cambiando stagione - il Rally Piemonte, che dal 31 luglio al 2 agosto si snoderà tra i vigneti, i noccioleti, i boschi e i borghi storici della zona di Alba. Saranno 18 i comuni interessati dalla quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e dalla Coppa Rally zona 1, con entrambe le classifiche dei due campionati ancora aperte e importanti verdetti da emettere.

Una gara che negli anni ha saputo coniugare sport e valorizzazione territoriale, confermando il ruolo di appuntamento di riferimento nel panorama rallistico nazionale e di straordinario strumento di promozione per il territorio delle Langhe, del Roero e del Monferrato.

Ad Alba il rally inizia già mercoledì 29 luglio, con la distribuzione del materiale e le prime verifiche sportive e le ricognizioni. Venerdì 31 luglio sarà poi il giorno dello shakedown, ovvero le prove pre-gara. Il sabato sarà poi il giorno della gara di Coppa Rally Zona 1, mentre la domenica del Campionato Assoluto Ciar Sparco. Tra i piloti, anche l'ex Formula 1 Heikki Kovalainen, che quest'anno gareggia nel Campionato Italiano dopo anni passati in quello giapponese.

Il Rally Village sarà inaugurato venerdì 31 luglio alle ore 12:00. Uno spazio a due passi dal Parco Assistenza dedicato all'intrattenimento dei tifosi con stand enogastronomici, con la trasmissione live di Radio Alba, con la possibilità di seguire le dirette su maxischermo e con tanta animazione, vendita di abbigliamento, stand dei partner della manifestazione e dove sarà anche possibile conoscere l'iniziativa Green Tires, in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Consorzio dell'Asti Docg, Proglio Spa e l'Associazione Tartufai Albesi. Sarà possibile poter provare i simulatori di guida Lamborghini SuperTrofeo e MotoGP.

Come spiegato dal coordinatore organizzativo Rally di Alba, Alberto Gallo di Cinzano Rally Team, sono attesi piloti da 7 diverse nazioni, con staff e appassionati di motori al seguito, che hanno riempito gli hotel di zona. "Una grande opportunità che abbraccia tutti quei comuni che hanno saputo creare un'eccellenza turistica attraverso la promozione enogastronomica e dei grandi vini - ha commentato l'assessore regionale a Turismo e Sport Paolo Bongioanni -. Sarà un grande momento di promozione del territorio attraverso lo sport. Avremo tanta gente che arriverà per la prima volta e lo racconterà, e che lascerà le sue risorse, visto che come dicevano gli organizzatori abbiamo tutti gli alberghi pieni".

"È un momento importante che fa parte di quei grandi eventi come Vinum, Collisioni e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba - ha dichiarato Alberto Gatto, sindaco di Alba -. Quest'anno il Rally è in un periodo un po' diverso dal solito, un modo di coinvolgere la stagione estiva, per decongestionare le presenze turistiche e dare l'opportunità agli appassionati di venire in un periodo diverso dal solito e apprezzare le eccellenze enogastronomiche e i paesaggi straordinari vitivinicoli di Langhe e Roero che sono Patrimonio dell'Umanità".

L'edizione 2026 è dedicata a uno degli organizzatori storici di Rally Piemonte, Gilberto "Gil" Calleri, scomparso poco più di un anno fa in seguito a un incidente stradale. Pilota, navigatore e anima del Rally Regione Piemonte, Gil ha lasciato un segno indelebile nella storia della manifestazione, contribuendone alla rinascita nel 2015 fino ad una ribalta che è andata ben oltre i confini nazionali. La nuova "Gil Calleri Power Stage" sarà un tributo alla sua passione, alla sua visione e all'eredità sportiva che continua a vivere con il lavoro dell'organizzazione e certamente sulle strade delle Langhe.

"Tutti stanno lavorando con grandissimo impegno, forse anche di più degli altri anni per l'ispirazione degli amici che sono mancati: Gil Calleri e prima ancora Silvio Stroppiana" ha ricordato commosso Bruno Montanaro, Presidente di Cinzano Rally Team.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" in Piazza Medford, prende il via la distribuzione dei road book, delle targhe e dei numeri di gara, parallelamente alle prime verifiche sportive e alle ricognizioni ufficiali di tutte le prove speciali.

Venerdì 31 luglio

Motori accesi per lo Shakedown. Nella suggestiva cornice di Neive (in Via Nuova del Campo): dalle 07:30 alle 10:15 scendono in strada i prioritari e gli iscritti al CIAR, seguiti fino alle 13:00 dagli altri protagonisti della gara.

Ore 19:30: la partenza da Cherasco. La gara regalerà il suo primo grande momento iconico con la Cerimonia di Partenza di Cherasco, in Via Vittorio Emanuele. Prima i partecipanti alla Coppa Rally di Zona 1, poi quelli del CIAR-Sparco. Si avvierà in ordine di numero inverso, offrendo al pubblico una passerella d'onore nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della regione. Le vetture si avviano così verso il riordino notturno di Via Snider ad Alba.

Sabato 1° agosto: il via ai duelli

Alle 07:30 del sabato, le auto lasceranno il riordino di Alba per immergersi nella giornata più intensa ed estenuante del rally. È qui che il Rally Regione Piemonte esalta la sua natura di gara selettiva: un susseguirsi di sfide dove la concentrazione deve rimanere massima e dove la bellezza paesaggistica delle Langhe fa da contrasto alla severità del cronometro.

Sette le "piesse" in programma per 88,260 chilometri cronometrati. Gli equipaggi faranno rientro nel parco chiuso notturno ad Alba alle 20:15, dopo aver affrontato una maratona di curve e asfalto che inizierà a delineare la classifica.

Diverso per natura e per struttura lo scenario della Coppa Rally di Zona 1. Il programma prevede sei prove speciali e 71,680 chilometri cronometrati sui 287,480 totali, dopo i quali sventolerà la bandiera a scacchi in Piazza Prunotto ad Alba, dalle 19:55.

Domenica 2 agosto il gran finale e il brindisi della vittoria

La giornata scatterà alle 09:00 con l'uscita dal riordino notturno. Le ultime sfide sulle strade collinari, altre quattro prove speciali (52,940 chilometri) le quali decreteranno chi saprà incidere il proprio nome nell'albo d'oro della ventesima edizione.

Ed il gran finale sarà la Power Stage, quella che tutti vogliono vincere, quella che assegnerà punti ulteriori per la classifica del campionato Tricolore. Un momento topico, con i riflettori puntati e con un podio che verrà festeggiato al momento. La gara porterà il nome di Gilberto "Gil" Calleri.

A partire dalle 15:00 di domenica 2 agosto, l'arrivo è previsto in Piazza Prunotto ad Alba. Il culmine dell'evento si toccherà alle 16:00 in Piazza Cagnasso ad Alba, sul palco d'arrivo. Si darà il tributo definitivo ai vincitori, immersi nel calore degli appassionati e celebrati con le eccellenze vinicole e gastronomiche che rendono questa terra famosa nel mondo.

Questo particolare momento sarà preceduto da alcuni spettacoli e dalla cerimonia di premiazione del concorso "Motori a colori": iniziativa, per la quale è stato richiesto il supporto della Fondazione CRC e di Confartigianato Imprese Cuneo, rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019 (compresi), residenti in Piemonte e iscritti alle scuole primarie. Ai piccoli viene chiesto di dare libero sfogo alla fantasia per ideare la livrea di un'auto da rally, utilizzando esclusivamente il modello grafico ufficiale scaricabile dal sito www.rallyalba.it/motori-a-colori.

Il totale della gara Tricolore conta dunque 11 prove speciali per un totale di distanza competitiva di 141,200 chilometri a fronte del totale del percorso che ne misura 486,240. Trofeo Lancia, Trofeo Michelin, Trofeo Pirelli Accademia e Suzuki Rally Cup saranno gli orpelli di una sfida che di certo avrà momenti di forti contenuti sia sportivi che tecnici.