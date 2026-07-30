Borgo San Dalmazzo accoglie il colonnello Giuseppe Alba, comandante provinciale della Guardia di Finanza

Venerdì 24 luglio Borgo San Dalmazzo ha accolto il Colonnello Giuseppe Alba, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, in una visita che ha coinvolto sia il Municipio sia la locale Sezione ANFI - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. Un incontro articolato, che ha unito il momento istituzionale con l’Amministrazione a quello associativo con i soci dell’ANFI, confermando il forte legame tra la comunità borgarina e la Guardia di Finanza.



In Municipio il Colonnello Alba è stato ricevuto dalla sindaca Roberta Robbione e dal consigliere Gerardo Matta per un confronto dedicato ai temi della legalità, della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni, oltre ad incontrare l’assessora Michela Galvagno, l’assessore Armando Boaglio e il comandante del Corpo di Polizia Municipale Andrea Arena. È stata ribadita l’importanza del presidio della Guardia di Finanza sul territorio e della sinergia con l’Amministrazione comunale per un impegno condiviso a favore della comunità.



Il Comandante Provinciale ha inoltre visitato la locale Sezione ANFI intitolata a Mons. Silvio Granetto, dove è stato accolto dal Presidente STen. cpl. Salvatore Tiralongo, dal Vice Presidente Luogotenente c.s. Michele Maddaloni e da numerosi associati. La visita ha rappresentato un momento significativo per il sodalizio, che ha potuto presentare le proprie attività a favore degli associati e del territorio.



La visita è stata anche occasione per ricordare la figura di Mons. Silvio Granetto, cappellano militare figlio di borgarini che dedicò l’intera vita alla Guardia di Finanza, e per rivolgere un pensiero ai finanzieri caduti nelle valli cuneesi. Il Vice Presidente Maddaloni ha sottolineato il ruolo della Sezione come «porto sicuro» per i colleghi in congedo delle aree montane, un punto di riferimento che mantiene vivo il legame con la grande famiglia delle Fiamme Gialle.



La Sindaca Roberta Robbione ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito alla Sezione ANFI: «Il lavoro che portiamo avanti insieme sul tema della legalità, della responsabilità civica e della vicinanza alla comunità è fondamentale. Grazie per il vostro impegno, per il sostegno che garantite alla città e per portare alto il nome di Borgo San Dalmazzo».