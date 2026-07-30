Eugenio Finardi fa una sorpresa agli ospiti del Presidio Psichiatrico "Dolcetti" di Cerretto Langhe

Una mattinata speciale al Presidio Psichiatrico "G. Dolcetti" di Cerretto Langhe, che sabato 25 luglio ha accolto il cantautore Eugenio Finardi, ospite della struttura dopo il concerto della sera precedente a Roddino.

Per oltre un'ora gli ospiti hanno dialogato con l'artista, ponendogli domande sulla sua carriera, sul significato delle sue canzoni, sul suo impegno sociale e sulla sua vita personale. L'incontro si è concluso con un momento particolarmente emozionante, quando alcuni residenti hanno interpretato alcune canzoni per Finardi, che ha apprezzato la genuinità dell'iniziativa e ha ringraziato gli operatori della Cooperativa Coesioni Sociali per il lavoro svolto quotidianamente.

Alla visita erano presenti anche il sindaco di Cerretto Langhe, la presidente della Pro Loco di Cerretto Langhe e il sindaco di Roddino, ringraziato per aver favorito il contatto con lo staff del cantautore.