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Attualità | 30 luglio 2026, 14:22

Mattarella interviene sul caso Roggero: "Non si adatti la legge al singolo: abdicherebbe lo Stato e non si rafforzerebbe la sicurezza"

Alla cerimonia del Ventaglio le parole del Presidente sulla vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori: "Comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni"

Al Quirinale la cerimonia del Ventaglio con l'Associazione Stampa Parlamentare

Al Quirinale la cerimonia del Ventaglio con l'Associazione Stampa Parlamentare

Mai reso esplicito, è chiaro il riferimento al caso di Mario Roggero nelle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio, abituale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva, tenuto questa mattina al Quirinale.

"In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge",  ha proseguito il Presidente rispondendo in questo modo agli appelli arrivati da più parti in favore di un provvedimento di grazie al gioielliere, per il quale nelle scorse settimane è arrivata la conferma alla condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori nell’aprile 2021. "Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato".

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