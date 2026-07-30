Revello, dal 3 agosto i lavoratori stagionali saranno accolti nella casa canonica di frazione Madonna delle Grazie

Sono terminati i lavori di ristrutturazione della casa canonica di Madonna delle Grazie, a Revello. Dopo il completamento dell'allestimento, la struttura aprirà ufficialmente lunedì 3 agosto e sarà destinata all'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nelle aziende frutticole del territorio.

L'intervento rientra nel più ampio progetto di potenziamento del sistema di accoglienza per i lavoratori stagionali del comparto ortofrutticolo del Saluzzese, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo complessivo di quasi 1 milione e 700 mila euro.

Il programma prevede la realizzazione di 52 nuovi posti letto distribuiti tra i Comuni di Saluzzo, Lagnasco, Manta, Revello, Savigliano, Scarnafigi e Verzuolo, con l'obiettivo di superare gli insediamenti abusivi e contrastare il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura.

Per Revello l'investimento è stato di circa 300 mila euro e ha consentito il recupero della casa canonica di proprietà comunale nella frazione Madonna delle Grazie, dove sono stati ricavati 10 nuovi posti letto.

I lavori edili sono stati eseguiti dalla ditta Audisio Guglielmo, mentre gli impianti sono stati realizzati dalla ditta Bruno Franco di Bagnolo Piemonte.

Come emerso durante le riunioni tecniche svoltesi a Saluzzo nello scorso gennaio, il cantiere ha rispettato il cronoprogramma previsto dal Pnrr, che fissava al 30 giugno il termine delle opere.

"Con l'apertura di questa struttura – spiega il sindaco di Revello Paolo Motta – diamo una risposta concreta sia ai lavoratori che alle nostre aziende agricole Garantiamo condizioni di accoglienza dignitose e organizzate, in un momento in cui la manodopera stagionale è sempre più strategica per il comparto frutticolo".

La gestione della casa canonica di Madonna delle Grazie è affidata alla Cooperativa Proposta 80, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento nell'accoglienza dei lavoratori stagionali sul territorio e che già gestisce altre strutture aderenti al Protocollo della Frutta, tra cui quella di via Sant'Ilario.

"Con i 10 nuovi posti letto – aggiunge il vicesindaco Antonella Rolle - Revello incrementa ulteriormente la propria capacità ricettiva dedicata ai lavoratori stagionali, rafforzando un sistema che negli anni ha dimostrato di sostenere concretamente le imprese agricole nella ricerca di manodopera e di offrire ai lavoratori un alloggio regolare, sicuro e dignitoso".

Le aziende frutticole del territorio che necessitano di un alloggio per i propri dipendenti nella nuova struttura possono contattare il numero 333-4793362. Attraverso lo stesso recapito è inoltre attivo il servizio gratuito di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che mette a disposizione delle aziende i profili dei lavoratori stagionali disponibili.