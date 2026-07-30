A Busca “Una Vespa per amica”

Domenica 19 luglio 2026 in piazza Santa Maria è tornato a Busca l'attesissimo “Una Vespa per amica”, evento dedicato agli appassionati delle due ruote storiche organizzato dal Vespa Club Busca. Sulla scia dei grandi festeggiamenti per gli ottant’anni della Vespa, sono andati in scena due appuntamenti di altissimo livello sportivo: la 8ª Prova del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche e la 4ª Tappa del Trofeo Regolarità Nord Ovest.



La manifestazione ha saputo coniugare perfettamente lo spirito agonistico e di precisione con il patrimonio paesaggistico e agricolo della provincia cuneese, accogliendo specialisti della regolarità provenienti da tutta Italia: dal Piemonte padrone di casa e la vicina Liguria, fino a Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia.



Il tracciato, adagiato ai piedi dell’imbocco della Val Maira e proiettato verso la vicina Val Varaita, ha regalato scorci di rara bellezza: tra i saliscendi della prima cerchia collinare, antiche cascine piemontesi e cappelle affrescate, i concorrenti hanno potuto godere di una cornice naturale spettacolare prima di fare ritorno in sede di gara per affrontare le decisive prove cronometrate.



Con la formazione Picco, Gribaudo, Brovero i padroni di casa concquistano il podio per il Trofeo Regolarità Nord Ovest nella categoria "Squadre" aggiudicandosi la vittoria della gara.



Il Vespa Club Busca ringrazia l'Amministrazione Comunale e il Corpo della Polizia Locale per la preziosa disponibilità e collaborazione e tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida iniziativa, in modo particolare a tutti i soci del Club che con il loro instancabile aiuto e dedizione durante la manifestazione hanno garantito il perfetto successo dell’evento.





