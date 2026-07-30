A Sant’Anna di Valdieri la 37ª Festa di Sant’Elena

Anche quest'anno Sant’Anna di Valdieri ospita domenica 23 agosto la 37esima Festa di Sant’Elena, promossa dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv.

Il programma prenderà il via alle 11 nel piazzale Regina Elena con la Santa Messa presieduta da monsignor Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano, cui seguiranno la commemorazione dei soci defunti, il conferimento del Premio “Valdieri” 2026 e la consegna di alcuni attestati.

La giornata proseguirà nella Sala Consiliare di Valdieri, dove sarà consegnato un attestato al sindaco Guido Giordana e inaugurata la mostra del Coordinamento Sabaudo dedicata a Margherita di Savoia-Genova, prima Regina d’Italia, nel centenario della morte, e a Maria Josè del Belgio, terza Regina d’Italia, nel 25° anniversario della scomparsa.

Interverranno, oltre al sindaco Giordana, Ilario Bortolan, presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, Pierangelo Calvo, vicepresidente nazionale e delegato per il Piemonte, e Catherine Latard, delegata dalla Savoia.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di diverse realtà culturali e associative, tra cui il Centro Studi Principessa Mafalda, il Centro Studi Principe Oddone, l’Istituto della Reale Casa di Savoia, l’Opera Principessa di Piemonte, il Cercle de Savoie, la Pro loco di Sant’Anna e Tricolore associazione culturale.