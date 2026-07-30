Busca: “Altre Latitudini”, omaggio a Gianmaria Testa

Venerdì 31 luglio alle ore 21, dopo Dronero e Mondovì sarà la Cappella di San Quintino di Busca a ospitare "Altre Latitudini", progetto musicale che, in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, renderà omaggio a Gianmaria Testa.



Sul palco saliranno Adele Gertosio, voce, Enzo Fornione, pianoforte e voce, e Alberto Gertosio, flauto e piccole percussioni. Attraverso canzoni, racconti e suggestioni, lo spettacolo restituisce la sensibilità di Testa, artista capace di trasformare la quotidianità in poesia e di raccontare con straordinaria delicatezza le sfumature dell'esperienza umana.





Info e dettagli

Ingresso 5 euro, gratuito per i tesserati ASQ

Informazioni e prenotazioni: Simona 349 3628393.