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Eventi | 30 luglio 2026, 13:02

Busca: “Altre Latitudini”, omaggio a Gianmaria Testa

Canzoni, racconti e suggestioni, lo spettacolo restituirà la sensibilità dell'artista

Gianmaria Testa

Gianmaria Testa

Venerdì 31 luglio alle ore 21, dopo Dronero e Mondovì sarà la Cappella di San Quintino di Busca a ospitare "Altre Latitudini", progetto musicale che, in occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, renderà omaggio a Gianmaria Testa.

Sul palco saliranno Adele Gertosio, voce, Enzo Fornione, pianoforte e voce, e Alberto Gertosio, flauto e piccole percussioni. Attraverso canzoni, racconti e suggestioni, lo spettacolo restituisce la sensibilità di Testa, artista capace di trasformare la quotidianità in poesia e di raccontare con straordinaria delicatezza le sfumature dell'esperienza umana.



Info e dettagli
Ingresso 5 euro, gratuito per i tesserati ASQ
Informazioni e prenotazioni: Simona 349 3628393.

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