Busca, il 1° agosto lo spettacolo “Hope!Hope!Hopla!”

Dopo la grande apertura della ventesima edizione di Mirabilia, il festival torna nel centro storico di Busca in occasione della Festa della Madonnina con il “Hope!Hope!Hopla!” del Teatro del Sottosuolo.



L'appuntamento è per sabato 1° agosto alle ore 21.00 in Piazza della Rossa, ingresso libero.



"Hope hope hoplà" è uno spettacolo dove i giochi tradizionali della clownerie e le tecniche della giocoleria e dell’acrobatica intrecciano insieme i fili di uno spettacolo con una forte struttura e quindi aperto ai disegni e alle improvvisazioni del “qui ed ora” del teatro di strada. Il duo di clown mettendo in scena questo lavoro si confronta ancora un volta con quella semplicità piena di speranza che porta stupore e meraviglia, che fa sorridere l’anima ed il corpo e li rende leggeri, che li fa viaggiare in quella terra dove l’immaginazione e le piccole magie sono realtà. La sorpresa è data da un cappello che sembra volare, da una giostra di fuoco, dalla velocità di un numero acrobatico che l’occhio non può svelare, dalla poesia racchiusa in un gesto, dalla risata che scoppia incontrollata per un’azione improvvisa dell’uno o un’espressione dell’altro.