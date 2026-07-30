Busca, tutto pronto per la festa di Santo Stefano

Quattro giorni di appuntamenti tra tradizione, gastronomia, musica e divertimento animeranno Santo Stefano di Busca da martedì 4 a venerdì 7 agosto, in occasione del ritorno della festa degli" Steu Brother's".



Il programma prenderà il via martedì 4 agosto alle 10.30 con la Messa, seguita dall'aperitivo offerto dai massari. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio al divertimento per i bambini, mentre alle 19 sarà servita la cena con polenta, spezzatino, formaggio e dolce (anche da asporto). La serata proseguirà con la musica di Paolo Alberto e la Band.



Mercoledì 5 agosto, alle 20, appuntamento con la tradizionale Grande Raviolata, con antipasti misti e dolce. Al termine della cena saliranno sul palco Maurizio e la Band. Le prenotazioni sono richieste entro martedì 4 agosto.

La giornata di giovedì 6 agosto sarà dedicata allo sport e al gioco. Alle 14 prenderà il via la gara di pétanque, organizzata dalla Bocciofila Buschese (escluse le coppie A-A, con quattro gironi), mentre alle 15 è previsto il ritrovo delle coppie partecipanti al torneo di burraco.

Gran finale venerdì 7 agosto con la Festa della birra e la Cena delle Leve 1980-2000. Dalle 20 ogni leva avrà il proprio tavolo per una serata all'insegna della convivialità, con un menù composto da stinco con patate, formaggio e dolce. A seguire, la festa continuerà con la Festa della birra e la musica di DJ Gasta.



Info, dettagli e prenotazione cene: Stefania Ghio 345.2248562, Eleonora Mondino: 347.6414278 e Cinzia Astesano: 346.1263385.