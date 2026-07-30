Limone Piemonte, arte e memoria con “My Heritage” di Alice Visentin

Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 16, Limone Piemonte ospita un pomeriggio dedicato all’arte partecipata e alla memoria collettiva con “My Heritage”, l’opera dell’artista Alice Visentin. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri “Opere Vive”, promosso nell’ambito della terza edizione di “Radis”, progetto ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC.

Dopo la prima tappa a Monforte d’Alba, il percorso approda nel centro montano per valorizzare un’opera realizzata nel 2024 grazie al Bando Distruzione della Fondazione CRC. “My Heritage” nasce da un’indagine sul patrimonio storico e sociale di Limone Piemonte e riporta alla luce la vicenda di sei giovani sciatrici limonesi che, negli anni Cinquanta, conquistarono importanti risultati sportivi senza ottenere adeguato riconoscimento istituzionale.

Attraverso questo racconto, l’artista propone una riflessione sul ruolo della donna, sul legame tra individuo e comunità e sul rapporto con il territorio, trasformando lo spazio urbano in un luogo di memoria e confronto.

L’appuntamento si configura come un’esperienza partecipativa aperta a tutte le età: i partecipanti saranno coinvolti in attività di osservazione, narrazione e rielaborazione personale, con l’obiettivo di creare nuove connessioni tra persone, storie e luoghi.

Il programma prevede alle ore 16 una visita guidata all’opera accompagnata da un laboratorio creativo per bambini e ragazzi. Alle ore 17 è in calendario una seconda visita guidata, estesa anche al Museo dello Sci, con laboratorio aperto a tutti.

La partecipazione è libera e gratuita. Il ritrovo è fissato in piazza San Sebastiano. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 9510862.