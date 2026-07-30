Da Verzuolo a Valencia 2026: 14 studenti dell’Umberto I in stage europeo

Si è appena concluso lo stage estivo Erasmus dell’IIS Umberto I a Verzuolo. Il progetto, articolato in cinque settimane, si è svolto dal 27 maggio al 28 giugno 2026 a Valencia.

I quattordici studenti delle classi quarte selezionate hanno avuto la possibilità di svolgere il tirocinio in realtà molto diverse, interagendo in lingua spagnola e con colleghi e responsabili locali. Hanno accumulato 120 ore di tirocinio totali, rendendo questa esperienza una vera e propria immersione nel mondo del lavoro europeo e una utile integrazione con gli studi scolastici.

“Quattordici studenti in mobilità è un risultato significativo per la sede verzuolese” dichiara il responsabile del progetto, professore Alessio Lilliu. Si tratta infatti dell numero più alto mai ottenuto, reso possibile grazie alle certificazioni di eccellenza nelle valutazioni europee, un risultato che l’istituto vanta da quattro anni.

Al fianco delle ore di stage, i ragazzi hanno vissuto Valencia in modo intenso. Hanno visitato il Museo Oceanografico e il Museo delle Scienze della Città delle Arti e delle Scienze, la cattedrale di Valencia e la Llotja de la Seda, la Loggia dei Mercanti, patrimonio Unesco il lago salato dell'Albufera, il castello templare di Peñíscola e la città di Alicante.

Hanno anche assistito a dei veri e propri momenti di vita cittadina, come i fuochi d'artificio in Plaza de la Reina, i festeggiamenti per la Notte di San Juan, la visita allo stadio del Valencia CF e l'ingresso al nuovo palazzetto dello sport con partita di basket inclusa.

Per uno studente delle scuole superiori, un’esperienza del genere è importante perché permette di migliorare la propria capacità di adattamento, comunicare in un’altra lingua e gestire meglio la propria autonomia. Inoltre, si torna a settembre con altre competenze spendibili, una varietà di esperienze e una prospettiva più ampia sul proprio futuro.

Questa opportunità viene resa concreta dall’istituto Umberto I da molti anni, attestata dai certificati e soprattutto dagli studenti stessi.



